Las actividades de Navidad para este viernes en Murcia: 'Wonka y su fábrica de chocolate’ y más

Las lluvias se han apagado ligeramente el brillo del día de Navidad. A pesar de que el pasado jueves se tuvieron que suspender algunos eventos, la Concejalía de Turismo ha confirmado a esta redacción que las actividades se desarrollarán con total normalidad si el tiempo lo permite.

De cualquier manera, que el ánimo no decaiga, hay mucho por hacer en la ciudad milenaria para celebrar la Navidad de este año 2025.

Queremos que aproveches al máximo estos días de vacaciones, así que te dejamos cómo queda la lista de actividades de hoy tras las modificaciones motivadas por las inclemencias del tiempo. Para consultar el itinerario completo puedes pulsar aquí

Viernes 26 de diciembre

10.30 a 14.30 h

Actividades de Conciliación familiar. Hasta el 30 de diciembre

Kilómetro 0.

10.30 a 14.30 h

Taller de adornos navideños con materiales reciclados. Hasta el 30 de diciembre

Plaza Circular.

11 a 13.30 h y de 17 a 21 h

Visitas a la casa de Papá Noel.

Calle Basabé.

11 a 14 y 17 a 20 h

Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia yLudoteca baby (2 a 6 años)

Plaza Circular.

13 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: ‘Guiñol en el Árbol: Cuentos en familia’.

Plaza Circular.

17 y 19.30 h

Musical Familiar ‘La Bella y la Bestia’. Venta de entradas: www.teatroromea.es y taquillas del teatro.

Teatro Romea.

17 h

Festival de Títeres. ‘La isla de las cosas perdidas’. Niños a partir de 5 años.

Paseo Escultor Juan González Moreno.

17.30 h

Obra‘Caperucita Roja’.Duración: 50 min. A partir de 3 años. Información: www.pupaclown.org.

Centro Escénico Pupaclown.

18 h

Cuentacuentos musical interactivo: ‘Wonka y su fábrica de chocolate’. Acceso libre

Museo Ramón Gaya.

18 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: ‘Coreo dance navideña’.

Plaza Circular.

18.30 a 21 h

Navilandia: El Rincón Navideño de Drilo. Talleres Navideños y Cartero Real 19 h: Música & Navidad: Show musical con los personajes Woody y Jessie. 20.10 h: Photocall con Woody y Jessie. 20.30 h: DJ José Torralba.

Recinto Ferial La Fica.

19.30 h

Musical Familiar ‘Hansel y Gretel’. Venta de entradas: www.teatrocircomurcia.es y taquillas del teatro.

Teatro Circo.

19 y 20 h

Sones Navideños Brindis Musical. Actuación de los cantantes líricos Guadalupe Durán (soprano), Verónica Lozano (cantante), Lupe Landeros (cantante), Gonzalo Terán (tenor), José Manuel Mas (tenor) y José Ortíz (cantante) con la orquesta lírica dirigida por Félix San Mateo, con fragmentos de óperas y canciones internacionales de todos los tiempos. Acceso libre.

Plaza del Cardenal Belluga.

20 h

Cuadrillas en Navidad. Recorrido de la Cuadrilla de la Arboleja- La Albatalía por las calles: Iglesia del Carmen, Jardín de Floridablanca, Puente Viejo, Glorieta de España, Plaza del Cardenal Belluga.

20 h

Cuadrillas en Navidad. Recorrido de la Cuadrilla de Patiño por las calles: Plaza Sta. Eulalia, San Antonio, Apóstoles, Plaza del Cardenal Belluga.

20 h

Zambomba Navideña a cargo de la Academia de Danza de Carmen Romero

Plaza de San Miguel

20 h

Teatro. El Prelado. Venta de entradas en taquilla.

Auditorio Algezares.

20.15 h

Gran Árbol de Navidad. Concierto: Tony Beteta & Oché Cortes :‘Xmas Crooner’.

Plaza Circular.

20.30h

Conciertodel Cuarteto de Clarinetes de a Agrupación musical de Beniaján. Acceso libre

Salón de Plenos. Ayuntamiento de Murcia

21.45 h

Concierto de Palomo Palomo.

Glorieta de España. Escenario Talento Joven.

Actividades diarias

Gran Árbol de Navidad. Show Audiovisual del 29 de noviembre al 6 de enero a las 20 y a las 21.15 h. Días 24 y 31: 20 h.

Cartero Real.

Punto solidario.

Mercado Navideño del 12 de diciembre al 5 de enero. De 11 a 14 y de 1 a 22 h. Días 15 al 19, 25 y 1: de 17 a 22 h. // Días 24 y 31: de 11 a 16 h.

Food Zone: 13 de diciembre al 5 de enero: de 12 a 16 h y de 18 a 22 h. Días 15 al 19, 25 y 1: de 17 a 22 h. Días 24 y 31: de 11 a 16 h.

ÁrbolEXPERIENCE – Lucidum ‘Natividad’: del 19 de diciembre al 6 enero: de 11 a 14 y de 17 a 22 h. Días 24 y 31: de 11 a 12 h. Días 25 y 1: de 17 a 22 h

Plaza Circular.

Mercado de Navidad. Inauguración el día 5 de diciembre a las 19.30 h. Proyección de videomapping ‘Cuento de Navidad’ todos los días a las 20.30 h hasta el 4 de enero.

Conciertos todos los días. Hasta el 4 de enero.

Zona infantil Vidal Golosinas abierta todos los días con talleres

Glorieta de España.

El Jardín de los Sueños. Experiencia inmersiva de naturaleza, ensoñación y luz. Desde el 12 de diciembre hasta el día 4 de enero. Horario: de 18.30 a 23h. Hora mágica: entre las 19 y las 20h

Jardín del Malecón.

XLI Muestra de Artesanía de Navidad en Murcia 2025. Desde el 4 de diciembre hasta el 5 de enero. Horario: de 11 a 14 y de 17 a 21h (permanecerá cerrada los días 25 de diciembre y 1 de enero y las tardes del 24 y 31 de diciembre). Más información en www.artesaniaregiondemurcia.es

Paseo Alfonso X el Sabio

Navilandia. Desde el 5 de diciembre hasta el 6 de enero. Día 5: Todas las atracciones a 2 €. Día 6 de enero ‘Día del niño’ todas las atracciones al 50 %. Talleres infantiles, espectáculo de Drilo y más actividades.

Recinto Ferial La Fica.

Exposiciones

-Exposición ‘Al compás del objetivo’ de Joaquín Bércher. Hasta el 31 de diciembre.

Espacio Los Molinos del Río-Sala Caballerizas.

-Exposición permanente y sala infantil ‘Descubre H2O’, para familias con niños hasta 7 años. Con reserva previa por teléfono o en la recepción del museo.

Museo de la Ciencia y el Agua.

-Exposición de obras finalistas de Artes Visuales del XXIII Certamen de Creación Artística CreaMurcia 2025. Hasta el 8 de enero. Acceso libre.

Centro Puertas de Castilla.

-Diorama-Homenaje al hermanamiento entre Sta. Maria Capua Vetere y Murcia realizado por Manuel Fuentes en colaboración con la Asociación de Amigos del Belén Murciano. Hasta el 8 de enero.

Museo de la Ciudad.

-Exposición ‘Murcia, piel y memoria’ de Lidó Rico. Hasta el 10 de enero.

Palacio Almudí.

-Exposición del Belén de Salzillo, del Belén Napolitano del siglo XVIII reunido por los hermanos García de Castro y del Belén de Lamaignère (que procede del antiguo convento de las Agustinas de Murcia) Horario: de lunes a sábados de 10 a 17 h. Domingos de 11 a 14 h. Martes cerrado. Más información: www.museosalzillo.es y tfno.: 968 291 893.

Museo Salzillo.

-Murcia Xmas Fest. Certamen musical navideño 2025. Concurso de Villancicos Navideños. Actuaciones: semifinales junior, días 12 y 13 de diciembre de 17 a 21 h. Semifinales libres, días 19 y 20 de diciembre de 17 a 21 h; final, el 27 de diciembre de 17 a 21 h. Más información: murciaxmasfest.es

Escenario Avda. Libertad.

-Sala Temporal: Tauromaquia. Francisco de Goya y Lucientes. Salas Velázquez, María Zambrano e Isabel Verdejo: ‘Esculturas Manuel Marín’. Sala Casa-Estudio, 2ª Planta: ‘El último Gaya’. Casa -Estudio de Ramón Gaya. Recreación, 2ª planta. Colección permanente del museo: 1ª y 2ª planta.

Museo Ramón Gaya.

-Talleres artesanos infantiles, exposición y venta de belenes. El siguiente número está disponible para informaciones e inscripciones: 968 357 537. https://artesaniaregiondemurcia.es/centro-de-la-artesania-de-murcia

Centro Regional de Artesanía de Murcia.