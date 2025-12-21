La programación de Navidad para hoy trae al musical familiar "La Bella y la Bestia"

El sorteo de la Lotería de Navidad está a unas pocas horas de tener lugar. La espera puede generar cierta ansiedad, por lo tanto, lo mejor es invertir el tiempo en alguna actividad que nos mantenga entretenidos. Y nada mejor que todos los eventos navideños que hay organizados para esta jornada

Te deseamos toda la suerte del mundo en el sorteo y como no queremos que la impaciencia te invada, te mostramos el itinerario con las actividades de Navidad para este domingo. Para consultar la programación completa puedes pulsar en este enlace.

Domingo 21 de diciembre

Toda la mañana.

Mercadillo de Artesanía.

Avda. San Pedro del Pinatar. El Ranero.

10 h

Muestra de Modelismo Naval en Navidad.

Lago del Jardín de Mari Trini.

11 h

Gran Cabalgata de Papá Noel por los barrios de El Ranero y San Basilio.

11 a 14 h

Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia y Ludoteca baby (2 a 6 años)

Plaza Circular.

12 h

Concierto de la Asociación Musical de El Palmar.

Plaza de los Apóstoles.

12 h

Obra ‘Los 3 cerditos’.Duración: 50 min. A partir de 3 años. Información: www.pupaclown.org.

Centro Escénico Pupaclown.

12.30h

Concierto de la Coral Santiago Apóstol de Santiago de la Ribera. Acceso libre.

Belén Municipal. Palacio Episcopal.

13 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: Cuentacuentos ‘Historias junto a la lumbre’.

Plaza Circular.

17 h

Liga Endesa Partido entre UCAM Murcia y Valencia Basket.

Palacio de los Deportes.

17 h

Taller gastronómico de dulces navideños.

Peña Huertana Las Tenajas. El Ranero.

17 y 19.30 h

Musical Familiar ‘La Bella y la Bestia’. Venta de entradas: www.teatroromea.es y taquillas del teatro.

Teatro Romea.

18.30 a 21 h

Navilandia: El Rincón Navideño de Drilo. Talleres Navideños. 19 h: Música & Navidad: Show musical con los personajes Stich y Ángel. 19.40 h: Photocall con Stich y Ángel. l. 20 h: DJ José García.

Recinto Ferial La Fica.

20.15 h

Gran Árbol de Navidad. Concierto: Coral Discantus: ‘Ópera de Navidad’

Plaza Circular.

21.45 h

Concierto de Río Rosa.

Glorieta de España. Escenario Talento Joven.

Actividades diarias

Gran Árbol de Navidad. Show Audiovisual del 29 de noviembre al 6 de enero a las 20 y a las 21.15 h. Días 24 y 31: 20 h.

Cartero Real.

Punto solidario.

Mercado Navideño del 12 de diciembre al 5 de enero. De 11 a 14 y de 1 a 22 h. Días 15 al 19, 25 y 1: de 17 a 22 h. // Días 24 y 31: de 11 a 16 h.

Food Zone: 13 de diciembre al 5 de enero: de 12 a 16 h y de 18 a 22 h. Días 15 al 19, 25 y 1: de 17 a 22 h. Días 24 y 31: de 11 a 16 h.

ÁrbolEXPERIENCE – Lucidum ‘Natividad’: del 19 de diciembre al 6 enero: de 11 a 14 y de 17 a 22 h. Días 24 y 31: de 11 a 12 h. Días 25 y 1: de 17 a 22 h

Plaza Circular.

Mercado de Navidad. Inauguración el día 5 de diciembre a las 19.30 h. Proyección de videomapping ‘Cuento de Navidad’ todos los días a las 20.30 h hasta el 4 de enero.

Conciertos todos los días. Hasta el 4 de enero.

Zona infantil Vidal Golosinas abierta todos los días con talleres

Glorieta de España.

El Jardín de los Sueños. Experiencia inmersiva de naturaleza, ensoñación y luz. Desde el 12 de diciembre hasta el día 4 de enero. Horario: de 18.30 a 23h. Hora mágica: entre las 19 y las 20h

Jardín del Malecón.

XLI Muestra de Artesanía de Navidad en Murcia 2025. Desde el 4 de diciembre hasta el 5 de enero. Horario: de 11 a 14 y de 17 a 21h (permanecerá cerrada los días 25 de diciembre y 1 de enero y las tardes del 24 y 31 de diciembre). Más información en www.artesaniaregiondemurcia.es

Paseo Alfonso X el Sabio

Navilandia. Desde el 5 de diciembre hasta el 6 de enero. Día 5: Todas las atracciones a 2 €. Día 6 de enero ‘Día del niño’ todas las atracciones al 50 %. Talleres infantiles, espectáculo de Drilo y más actividades.

Recinto Ferial La Fica.

Exposiciones

-Exposición ‘Al compás del objetivo’ de Joaquín Bércher. Hasta el 31 de diciembre.

Espacio Los Molinos del Río-Sala Caballerizas.

-Exposición permanente y sala infantil ‘Descubre H2O’, para familias con niños hasta 7 años. Con reserva previa por teléfono o en la recepción del museo.

Museo de la Ciencia y el Agua.

-Exposición de obras finalistas de Artes Visuales del XXIII Certamen de Creación Artística CreaMurcia 2025. Hasta el 8 de enero. Acceso libre.

Centro Puertas de Castilla.

-Diorama-Homenaje al hermanamiento entre Sta. Maria Capua Vetere y Murcia realizado por Manuel Fuentes en colaboración con la Asociación de Amigos del Belén Murciano. Hasta el 8 de enero.

Museo de la Ciudad.

-Exposición ‘Murcia, piel y memoria’ de Lidó Rico. Hasta el 10 de enero.

Palacio Almudí.

-Exposición del Belén de Salzillo, del Belén Napolitano del siglo XVIII reunido por los hermanos García de Castro y del Belén de Lamaignère (que procede del antiguo convento de las Agustinas de Murcia) Horario: de lunes a sábados de 10 a 17 h. Domingos de 11 a 14 h. Martes cerrado. Más información: www.museosalzillo.es y tfno.: 968 291 893.

Museo Salzillo.

-Murcia Xmas Fest. Certamen musical navideño 2025. Concurso de Villancicos Navideños. Actuaciones: semifinales junior, días 12 y 13 de diciembre de 17 a 21 h. Semifinales libres, días 19 y 20 de diciembre de 17 a 21 h; final, el 27 de diciembre de 17 a 21 h. Más información: murciaxmasfest.es

Escenario Avda. Libertad.

-Sala Temporal: Tauromaquia. Francisco de Goya y Lucientes. Salas Velázquez, María Zambrano e Isabel Verdejo: ‘Esculturas Manuel Marín’. Sala Casa-Estudio, 2ª Planta: ‘El último Gaya’. Casa -Estudio de Ramón Gaya. Recreación, 2ª planta. Colección permanente del museo: 1ª y 2ª planta.

Museo Ramón Gaya.

-Talleres artesanos infantiles, exposición y venta de belenes. El siguiente número está disponible para informaciones e inscripciones: 968 357 537. https://artesaniaregiondemurcia.es/centro-de-la-artesania-de-murcia

Centro Regional de Artesanía de Murcia.