El Jardín de los Sabores abre este jueves en Murcia para animar el tardeo con 'foodtrucks', conciertos y sesiones Dj

Diciembre está siendo muy movido en cuanto a eventos por Navidad, cada día la capital de la Región ofrece una considerable cantidad de actividades para mantener vivo el espíritu navideño. Por primera vez, a pesar de las dificultades que se han presentado, se celebrará el Jardín de los Sabores en Murcia.

Este espacio gastronómico, cultural y familiar propuesto por el Ayuntamiento de Murcia en el Jardín Chino, vuelve este fin de semana después de que el pasado se viera afectado por la lluvia. En esta ocasión, las actividades se desarrollarán de jueves a domingo, según han informado fuentes de VeraAbril Comunicación en una nota de prensa.

"También durante este fin de semana será una alternativa al tardeo murciano, sin colas, y con un recinto que estará climatizado con estufas", ha informado la organización.

Este espacio se convertirá durante estos cuatro días en un jardín navideño de experiencias, con un ambiente dinámico, familiar y lleno de vida. El jueves abrirá sus puertas de 19.00 a 1.00 horas, mientras que el viernes, sábado y domingo lo hará de 13.00 a 1.00 horas.

Para todos los públicos

"Habrá actividades para todas las edades y un ambiente cálido pensado para compartir en familia y con amigos", han explicado.

En El Jardín de los Sabores habrá foodtrucks, zona especializada en hamburguesas de la mano de 'The Burger Town', otra para la oferta gastronómica típica murciana, con tapas tradicionales, pasteles de carne o marineras, espacio de restauración con mesas y bancos, escenario para conciertos en directo y actuaciones de DJ's, zonas de descanso y áreas familiares, baños y puntos de apoyo.

Mañana será el 'Jueves de la Murcianía', donde esta propuesta "hará gala del sentimiento de pertenencia nuestra tierra". El viernes y sábado comenzará el macro-tardeo, con DJ's especializados en música indie, comercial y grandes éxitos, incluyendo el sábado, la actuación del monologuista Diego 'el Notario', a la hora de la cena.

El domingo será el turno de la Siso Santana Band, grupo español de versiones de pop-rock.