‘Miraqueplan’ este fin de semana en la Región: conciertos gratuitos, un jardín especial y mucha Navidad

Se acerca peligrosamente el fin de semana y se agolpan las dudas sobre qué hacer. Aquí podrás encontrar una amplia selección de planes para aprovechar al máximo los próximos días 12, 13 y 14 de diciembre de la mano de Anabel Hernández, de @miraqueplan.

En esta ocasión, las actividades recomendadas son de lo más navideñas. Un jardín de lo más especial, en su tercera edición, mercados y poblados navideños y mucha música, entre los planes destacados de los siguientes días.

Jardín de los Sueños

Los murcianos podrán encontrarse este viernes, 12 de diciembre, con flores de dos metros de altura que se balancean, un caracol fluorescente de cuatro metros y hasta una casa de gnomos de seis metros en el Jardín de los Sueños de Murcia.

La inauguración de la nueva edición será de entrada gratuita y tendrá lugar en el Malecón a partir de las 19.00 horas. Como gran novedad, el Jardín incluirá una gran piscina de bolas con más de 42.000 unidades y contará también por primera vez con una zona de food trucks, donde las familias podrán disfrutar de diversas propuestas gastronómicas y hacer una pausa durante su recorrido por este universo mágico.

Imagen de El Jardín de los Sueños de 2024. / Ayto. Murcia

Conciertos gratuitos navideños en Murcia

Si este fin de semana lo que más te apetece es un plan musical, estás de suerte, porque en la ciudad de Murcia se puede asistir a conciertos gratuitos tanto en la Plaza Circular como en La Glorieta.

Todas las semanas la ciudad acoge varios eventos musicales. Sin embargo, en esta ocasión, Anabel Hernández recomienda los shows de Pepe Pérez Quartet: ‘Xmas Jazz’, en el Gran Árbol de Navidad de la Plaza Circular, a las 20:15 horas, y el del Grupo Wakame en La Glorieta a las 21.45 horas.

Encendido del gran árbol de Navidad de la Plaza Circular de Murcia. / Juan Carlos Caval

Ruta de Belenes en Bullas

La XV Ruta de Belenes vuelve a Bullas, una de las tradiciones más queridas, con asociaciones, particulares y parroquias que han colaborado para mostrar auténticas obras de arte

Una tradicional ruta senderista navideña que organiza el Ayuntamiento de Bullas para subir al Monte Castellar y allí montar un belén en su cima. Será el próximo domingo a las 9 de la mañana y es imprescindible apuntarse en la web de bullas.es.

Navidad en Bullas. / La Opinión

Poblado navideño de Mula

El Poblado Navideño 2025 es un evento familiar que se celebrará del 11 al 14 de diciembre en la Glorieta del Paseo y que transformará este espacio en un enclave temático dedicado a la magia de la Navidad.

A lo largo de diciembre, Mula ofrecerá mucha variedad en su programación navideña: actuaciones musicales, actividades familiares, espectáculos infantiles y citas tradicionales que convierten la Navidad en una experiencia viva. Una programación diseñada para disfrutar de las fiestas como se viven en los Pueblos Mágicos: con historia, cultura, artesanía y mucha ilusión.

Árbol de Navidad de Mula. / L. O.

Mercado navideño de Alhama

El XIV Mercadillo Navideño de Alhama tendrá lugar los próximos 12, 13 y 14 de diciembre en la Plaza de las Américas. La edición de este año llega con una programación renovada que combina artesanía, actividades familiares y propuestas tradicionales.

El mercadillo abrirá sus puertas el viernes 12, de 17:00 a 21:00 horas, mientras que el sábado 13 y el domingo 14 permanecerá en funcionamiento de 10:00 a 21:00 horas, con el objetivo de facilitar la asistencia de vecinos y visitantes a lo largo de todo el fin de semana.

Cartel del mercadilo navideño de Alhama. / L. O.

Actividades

Viernes, 12 de diciembre

17:00 – Apertura del mercadillo

18:00 – Tradicional Zambombada Andaluza

Sábado, 13 de diciembre

11:30 – Taller infantil de dulces navideños

13:00 – Villancicos con La Colla del Ramblar

18:00 – Cuentacuentos infantil

Domingo, 14 de diciembre

10:30 – Churros y chocolate

12:00 – Taller infantil de manualidades

12:30 – Actuación de la rondalla Aires de Espuña