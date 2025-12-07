Planes
Este es el programa de actos de Navidad de este domingo en Murcia
No te pierdas las actividades que la capital del Segura te tiene preparadas para aprovechar a tope el puente de la Constitución y la Inmaculada
La Navidad acaba de empezar y Murcia sigue cargada de planes navideños de todo tipo para hacer que este puente de la Constitución y la Inmaculada sea de lo más aprovechable posible.
Para que no te pierdas ninguna de las actividades que la ciudad de Murcia te tiene reservadas, te hemos preparado la programación de este domingo, 7 de diciembre. De esta forma, podrás elegir la actividad que más te guste. Si te intera, además, conocer la programación del resto de días, puedes acceder a ella desde aquí.
Domingo, 7 de diciembre
Toda la mañana. Mercadillo de artesanía. Jardín de la Pólvora.
6.00 horas. Despierta de la Campana de Auroros de Santa Cruz por las calles de la pedanía. Posteriormente Misa de aguilando a las 9 h en la Ermita Vieja de Santa Cruz. Santa Cruz.
11.00 a 14.00 y 17.00 a 20.00 horas. Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia y Ludoteca baby (2 a 6 años) Plaza Circular.
11.00 a 14.00 horas. Taller infantil de manualidades e hinchables. Plaza profesor Tierno Galván.
12.00 horas. Multidisciplinar Familiar ‘Copiar’ Animal Religion. Venta de entradas: www.teatroromea.es y taquillas del teatro. Teatro Romea.
13.00 horas. Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: ‘Coreo dance navideña’ Plaza Circular.
18.00 horas. Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: ‘Cuento interactivo de Navidad’ Plaza Circular.
18.30 a 21.00 horas. Navilandia: El Rincón Navideño de Drilo. Talleres Navideños. Recinto Ferial La Fica.
19.00 horas. Teatro ‘La música’ de Okapi Producciones. Venta de entradas en: www.teatroromea.es y taquillas del teatro.Teatro Romea.
19.30 horas. Espectáculo con las academias de baile ‘Alejandra Green’ y ‘Esmeralda Torres’ y encendido del monumental ‘Árbol de Navidad’.Plaza del Casino. La Alberca.
20.15 horas. Gran Árbol de Navidad. Concierto: Maribel Castillo – ‘Navidad flamenca’Plaza Circular.
20.45 horas. Concierto Querido Diablo. Acceso libre.Glorieta de España. Escenario Talento Joven.
