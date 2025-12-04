VIAJAR diciembre ya está en quiosco con los mejores destinos navideños y una nueva edición de ‘Escápate cerca’ de regalo

El 400 aniversario de Nueva York presenta la ocasión de visitarla siguiendo su historia. Recorremos sus cinco distritos, de Staten Island a Manhattan, pasando por el Bronx, Queens y Brooklyn, para descubrir por qué, a lo largo de esos cuatro siglos, todo tipo de personas han encontrado aquí su hogar.

Emprendemos también una aventura por la sabana del sur de África, siguiendo la huella de Livingstone en Zimbabue y Zambia antes de volar a Botsuana, tierra desde la que el explorador emprendió sus incursiones hacia el norte.

Y navegamos hacia el fin del mundo en un crucero muy especial: el que nos lleva al Cabo de Hornos, el punto en el que chocan las aguas del océano Atlántico y Pacífico, en el archipiélago de Tierra del Fuego.

Destinos más cercanos también llenan nuestra edición de diciembre, con Madrid, La Rioja o el Valle de Arán como propuestas en las que pasar una Navidad especial. Y podrás encontrar muchas más en el especial ‘Escápate cerca’ que te regalamos con este número de VIAJAR.

Para los menús navideños, nada como echar un vistazo a la tradicional. Y a la vez renovada, gastronomía manchega, a la que le prestamos atención en otro de nuestros reportajes. Y los que busquen un hotel curioso en el que despedir el año, nada como un alojamiento situado al lado de algunas de las cascadas más famosas del mundo.

Y si eres de los que aún no se ha unido a nuestras Expediciones VIAJAR, inauguramos el año con una muy interesante por Costa Rica. ¿Te apuntas?

