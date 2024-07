Todas las playas son nudistas. Hasta que lo prohíba una ordenanza municipal, recoge el Tribunal Supremo en una sentencia de 2016 donde apunta a que la práctica del naturismo no está incluida en el derecho fundamental de la libertad ideológica (art.16 de la Constitución), así que los municipios pueden determinar expresamente qué playas no se pueden disfrutar desnudo. Sin embargo, la Región de Murcia goza de oferta de playas donde se garantiza una experiencia de baño al natural.

Es por eso que Miguel Sotomayor, presidente de la Asociación Naturalista Costa Cálida (ANCC), habla de «playas de tradición naturista», mientras el resto de bañistas que no realizan esta práctica las conoce como nudistas: «cuando su uso nudista ha sido suficientemente sostenido en el tiempo, con mucha tradición y proyección incluso internacional, es obvio que terminan repercutiendo a nivel oficial». Así explica Sotomayor que Turismo de la Región de Murcia reconozca únicamente 6 playas, mientras que la Federación Española de Naturismo destapa hasta 27 en su página web.

Miguel aboga «por el respeto y por no generar situaciones incómodas» desde que es presidente de la Asociación Naturista. Pero al ser este tipo de playas las menos masificadas y contaminadas situadas en parajes naturales, cuando hay tanta gente en el resto, esta «también huye de la masa y acaba apareciendo en los lugares más remotos, que suelen ser los de tradición naturista». Por eso, reivindica: «si has venido al culo del mundo, donde sabes que yo estoy, no te molestes ni ofensas porque yo esté desnudo». Y anima a participar de lo que él mismo vive como «una comunión con la naturaleza de la forma más espontánea y más orgánica posible».

A continuación, te dejamos 6 playas con tradición naturalista de Turismo Región de Murcia para que disfrutes de otro plan con familia y amigos.

Playa del Charco, Águilas

El entorno de Cabo Cope encierra este humedal con vegetación hasta los últimos 100 metros de la costa, donde las olas buscan la arena dorada. La playa goza de una ocupación media, pero también se encuentra a 10 minutos andando del Área de Autocaravanas Tortuga Mora y a 9 kilómetros del Club Náutico de Águilas, que pueden completar un plan veraniego de desconexión. No cuenta con socorrista, pero si con papeleras y se limpia regularmente.

Cala Leño y Playa de la Grúa, Mazarrón

Estas dos playas situadas en Mazarrón están separadas entre sí por una entrada de rocas al mar. En la Playa de la Grúa se encuentran los restos de un muelle de época romana, que añade una experiencia más al plan de sol y mar. Ambas se encuentran en un entorno verde y montañoso considerado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), al que se accede a través del camino litoral (GR-92) Bolnuevo-Percheles.

Con una ocupación baja y un suelo de arena y grava, estos discretos parajes se encuentran especialmente aislados de cualquier urbanización. Si bien no posee ningún equipamiento, el Club de Regatas Mazarrón se encuentra a 6km.

Cala Desnuda, Mazarrón

Como vemos, Mazarrón es la estrella en playas de tradición nudista, por lo que si a las de antes llegan bañadores, se encuentra la siguiente a menos de un kilómetro. La Cala Desnuda es una playita de 30 metros de longitud y 9 de anchura donde el agua turquesa baña la arena fina y gris. Turismo de la Región reconoce como “Ecoplaya” esta zona protegida de ocupación escasa, gracias a que se accede a pie por un camino sin asfaltar.

Playa Barranco Ancho, Mazarrón

Y si se busca algo más remoto, la Playa del Barranco Ancho tiene 80 metros de longitud y 17 de anchura. En el mismo paisaje montañoso y en Espacio Natural Protegido, la tradición nudista es dueña de este trocito de costa por su acceso también exclusivo a pie hasta la playa de arena y grava. Se llega a él por el mismo camino litoral (GR-92) Bolnuevo-Percheles.

Playa Hondón del Fondón, Moreras/Bolnuevo

Conocida además como del Jondo o del Fondo, esta playa se distingue por situarse en una zona acantilada donde destaca un salto de 800 metros que la separa de la playa Barranco Ancho. El acceso puede ser por el camino de las anteriores o por la localidad de Cañada de Gallego. Además, la caminata a la cala descubre a pocos metros del mar una antigua casa solariega en ruinas, Villa García, que ofrece una pequeña excursión como lugar de interés histórico.

No podemos compartir las playas favoritas del presidente de la ANCC, por el riesgo a que las invadan los trajes de baño: «si yo recomiendo y empieza a venir gente, deja de ser recomendable», esquiva. Pero confiesa que sus «tres más emblemáticas» son Playa del Portú, el Parque Natural de Calblanque y las calas de Bolnuevo.