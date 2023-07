Puede que siempre hayamos querido viajar en autocaravana y este verano, por fin, nos hayamos atrevido a ello. La autocaravana tiene la magia de poder llevarte a lugares donde poder dormir en una cama con comodidad que, de otra forma, serían inaccesibles.

Así que os dejamos una serie de consejos para viajar con la casa a cuestas en este vehículo, donde la libertad y la flexibilidad de horarios es uno de sus grandes atractivos.

Adquirir el vehículo

Lo primero, si vamos a viajar en autocaravana es conseguir una. Para ello puedes comprar, alquilar o camperizar una furgoneta. Si es la primera vez que viajas en este tipo de vehículos, aconsejamos el alquiler pues esta opción finalmente puede que no vaya con nosotros. De ser así, habremos viajado de una forma distinta una vez y no tendremos que arrepentirnos de haberla comprado. El precio del alquiler rondará entre los 100 y 200€ al día.

El carnet necesario para su conducción es el B para turismos si el remolque no llega a pesar más de 750 kg o si, la autocaravana, no supera los 3.500 kg y nueve plazas. En caso contrario necesitaremos el carnet B96 o el B+E.

Preparación del viaje: Ruta y provisiones

A lo largo de la ruta que hallamos escogido para viajar buscaremos, antes de salir, puntos de servicio, zonas de acampada, zonas de pernocta, aparcamientos, autoservicios de lavadoras, lugares donde poder llenar los depósitos de agua y poder vaciar las aguas residuales, etc. Está bien relajarse y vivir una aventura pero, la falta de una planificación mínima cuando viajamos con un vehículo a motor, puede llevarnos a vivir más aventuras de las que querríamos. Antes de salir, haz acopio de lo que vas a necesitar durante el viaje, aunque se puede comprar durante el mismo, puede que sea recomendable tener una reserva por si acaso.

Recuerda la diferencia entre estacionar, pernoctar y acampar

Estacionar es dejar el vehículo detenido dentro de las marcas viales a tal efecto y respetando horarios y normativas. Se puede pernoctar, es decir, dormir dentro, si no hay una norma expresa que lo prohíba pero sin sacar elementos de la caravana, como sillas y toldos, pues eso se considera acampar, cosa que solo puede hacerse en lugares habilitados a tal efecto.

El desconocimiento no exime de la culpa así que, antes de parar, es bueno conocer la legislación de los ayuntamientos donde nos detengamos.

Guardar el orden

El espacio reducido y el movimiento pueden ocasionar contratiempos o accidentes si no dejamos las cosas colocadas con cierto orden. De esta forma, evitaremos que los utensilios del interior acaben rodando y, en el mejor de los casos, esparcidas y desordenadas por toda la caravana.

Hay que deshacerse de los residuos en zonas habilitadas

La autocaravana genera residuos, tanto sólidos como líquidos, así que hay que procurar ser limpios.

Las basuras hay que arrojarlas al contenedor que corresponda para cada tipo. En cuanto a los líquidos, diferenciaremos las aguas limpias, las grises y las negras. Las limpias son las que almacenaremos en los tanques de agua dulce de la caravana, para el baño y la cocina. Las grises provienen del uso domestico, fregar platos o ducharnos. Las aguas negras son las que se generan tras usar el inodoro. Tanto las grises como las negras deberán de ser vaciadas en lugares habilitados para ello.

Conoce el vehículo

Conocer las dimensiones del vehículo y ser consciente de las mismas puede evitarnos más de un susto. Cuidado con el trazado de la carretera, a la hora de estacionar y en los lugares que puedan resultar estrechos. Además, comprobar su estado con un mantenimiento sencillo de líquidos o la presión de los neumáticos es esencial para viajar con tranquilidad.

En definitiva, si has elegido viajar en autocaravana estas vacaciones, disfruta del viaje y relájate, pero solo cuando estemos detenidos. En la carretera mucha precaución, no esperemos a que sea tarde para descansar. La DGT aconseja parar aproximadamente unos 20 minutos cada dos horas de viaje (o cada 150 o 200 kilómetros). Aunque, si mostramos síntomas de fatiga, lo mejor es detenernos cuanto antes.

Buen viaje.