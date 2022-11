Aunque el frío asome este fin de semana en la Región de Murcia, el clima de la comunidad permite hacer planes durante todo el año y la llegada del sábado y el domingo es sinónimo de ocio.

Un homenaje a Mecano, teatro para familias, cuentacuentos, el cierre del Cartagena Jazz Festival y otros conciertos son algunas de las actividades programadas este fin de semana en la comunidad murciana.

A continuación, algunas ideas de qué hacer en la Región de Murcia este viernes, sábado y domingo.

Ir a un concierto

Si te gusta disfrutar de la música en directo, otra opción es asistir a algunos de los conciertos que hay programados para este fin de semana:

Sidecars. Sábado, 19 de noviembre a las 22.00 horas. Sala Mamba! de Murcia. 30 euros.

Sábado, 19 de noviembre a las 22.00 horas. Sala Mamba! de Murcia. 30 euros. Rigoberta Bandini . Sábado, 19 de noviembre a las 22.00 horas. Plaza de Toros de Murcia. Entradas agotadas.

. Sábado, 19 de noviembre a las 22.00 horas. Plaza de Toros de Murcia. Entradas agotadas. Cupido. Sábado, 19 de noviembre, a las 19.30 y a las 22.15 horas. Salara REM de Murcia. 15/18 euros.

Sábado, 19 de noviembre, a las 19.30 y a las 22.15 horas. Salara REM de Murcia. 15/18 euros. Rebecca Kilgore Quintet. Viernes, 18 de noviembre, a las 22.30 horas. Jazzazza Jazz Club, en Algezares. 16/20/25 euros.

Viernes, 18 de noviembre, a las 22.30 horas. Jazzazza Jazz Club, en Algezares. 16/20/25 euros. Emlan. Sábado, 19 de noviembre, a las 22.00 horas. Sala Musik de Murcia. 7,92 euros.

Cuentacuentos en Murcia

El Cuartel de Artillería acoge tres nuevos ciclos de cine, cuentacuentos y talleres infantiles hasta el 29 de diciembre. Una veintena de actividades gratuitas se ofertarán en este espacio cultural de la ciudad que abre este otoño sus puertas con una programación especial para disfrutar en familia.

El Centro de Creación y Producción ‘Cuartel de Artillería de Murcia' inicia este fin de semana una programación cultural especial dirigida al público infantil con tres ciclos de cine, cuentacuentos y talleres que se extenderán hasta el próximo 29 de diciembre. Se trata de una veintena de actividades gratuitas para niños de hasta 12 años.

Este sábado, 19 de noviembre, la actividad programada es uncuenta cuentos, 'Suena a cuento', con Vuela Música.

Duración 35 min/ De 0 a 3 años / 30 plazas (padres + niños y niñas)

'La bella durmiente', en inglés

Cuentos clásicos y tradicionales dramatizados en inglés. Actividad ideada para acudir en familia e ideal para recuperar retazos de nuestra infancia junto a nuestros pequeños, adquiriendo el hábito de escuchar inglés en un ambiente artístico, creativo y participativo.

El sábado 19 de noviembre tendrá lugar en el Salón Espejos del Teatro Romea Sleeping Beauty / 'La bella durmiente'.

Horarios y precios

Sábado 19 de de noviembre - 12 horas

5 euros (localidad única sin numerar)

Homenaje a Mecano

Han pasado 30 años desde que Mecano presentara su última gira, Aidalai Tour, y dos generaciones después, su música sigue muy presente entre el gran público. Para conmemorar el 25 aniversario, en 2016 nació ‘Hija de la luna’, un proyecto homenaje al grupo más importante del pop en español que sigue hoy girando en los escenarios. Un concierto que ofrecía al público una reproducción clonada, que sobrepasa el tributo, convirtiéndose en todo un espectáculo musical.

El parecido físico y vocal de Robin Torres con Ana Torroja es, sin duda, la clave del éxito de este grupo sevillano y lo que diferencia a la banda por encima de cualquier otro tributo.

El tributo a Mecano tendrá lugar en el Teatro Romea de Murcia el domingo, 20 de noviembre de 2022, a las 19:00 h.

Precio: 35 / 32 / 30 €

Ruta flamenca por La Unión

El Ayuntamiento de La Unión y la Fundación del Cante de las Minas han preparado para este domingo una ruta bautizada como ‘De flamenco va la cosa’ que recorrerá las calles de la ciudad minera y ayudará al visitante a descubrir los orígenes de este arte, enraizado en el municipio desde hace más de 60 años. El itinerario urbano recorre escenarios emblemáticos que conectarán al visitante con el pasado y la historia flamenca de la localidad a través de edificios, personajes y la gastronomía típica: la Catedral del Cante, la Peña Flamenca, las casas de Pencho Cros y Esteban Bernal, la de Encarnación Fernández, la Bodega Lloret, el Restaurante El Vinagrero...

La ruta comenzará a las 10.30 horas en la puerta del Ayuntamiento, y quienes quieran participar deberá inscribirse previamente en la Oficina de Turismo o a través del teléfono 968 541 614. Como aliciente, esta actividad incluye la actuación de la cantaora Esther Merino (Lámpara Minera 2022) y del guitarrista Álvaro Mora (Bordón Minero 2022), además de la exhibición de guitarra de la Academia de Antonio Muñoz.

'Día Mundial de la Infancia' en La Seda

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales ha organizado una amplia programación de actividades para conmemorar el Día Mundial de los Derechos de la Infancia, que se celebra cada 20 de noviembre.

Fiesta Infantil en el Jardín de la Seda

El domingo 20 de noviembre, Día Mundial de la Infancia, tendrá lugar la Fiesta Infantil en el Jardín de la Seda, en la que van a participar una treintena de asociaciones implicadas con los derechos de la infancia. Los menores y sus familias podrán disfrutar, desde las 11:00 hasta las 14:00 horas, de diversas actuaciones infantiles animación, música, talleres, juegos, rocódromo, puente mono, entre otras actividades.

Otros talleres y actividades

En paralelo a esta programación general, el Proyecto municipal de Actividades con Infancia (PAI), que trabaja para el desarrollo, difusión y conocimiento de la Convención de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, ha organizado una actividad abierta a las familias de los niños y niñas, centrada en la educación para la salud, bajo el nombre ‘Yoga para niños y niñas', que se va a desarrollar en 31 barrios y pedanías del municipio.

Por su parte, el proyecto 13-17 va a desarrollar también en 27 barrios y pedanías un gran número de talleres y actividades para concienciar sobre los derechos de la infancia, más concretamente sobre el derecho a la educación.

‘El sueño de Miliki’ se hace realidad

¿Quién no conoce a Miliki? ¿Quién no ha reído con Los payasos de la tele? ¿Quién no se sabe la canción de Hola, Don Pepito? Todo ese universo del circo se concentra en el espectáculo Circlassica. El sueño de Miliki, que Productores de Sonrisas y Emilio Aragón, como director, presentan en el Teatro Circo de Murcia con siete funciones repartidas entre hoy y el domingo.

La historia cuenta la vida de un Miliki de 7 años que quiere ser payaso y «por todo lo que tiene que pasar para conseguirlo». Un show, aseguran, «inédito, entrañable y emotivo para compartir en familia». Esa es la clave de Circlassica: «Decimos que es un espectáculo para padres acompañados».

Lugar: Teatro Circo, Murcia

Teatro Circo, Murcia Precio: 30/35/40/45 euros.

30/35/40/45 euros. Horarios: Hoy, jueves, a las 18.45 horas. Mañana, viernes, a las 18.45 horas. El sábado, a las 12.00, a las 16.30 y a las 19.30 horas. El domingo, a las 12.00 y a las 16.30 horas.

Teatro en Lorca y Cieza

Alquibla Teatro continúa girando con el objetivo de contar en todos los teatros de la Región la historia de la familia protagonista de Mi cuerpo será camino; una familia originaria del campo de Cartagena y formada por Cristina Aniorte, Esperanza Clares, Nadia Clavel, Julio Navarro, José Ortuño y Pedro Santomera -con múltiples papeles cada uno- que, como cualquier otra, ha sufrido generación tras generación la amargura de las despedidas, de la emigración. A punto de celebrar la treintena de representaciones, la compañía estará esta noche (21.00 horas) en el Teatro Guerra de Lorca, mientras que el domingo subirán este texto de Alba Saura a las tablas del Capitol de Cieza (20.00 horas).

Conoce 'El viaje de Melchor'

¿Qué es la Navidad? Más allá de su naturaleza religiosa, más allá de estos tiempos regidos por el consumismo, más allá de los estereotipos. ¿Qué es la Navidad? El espectáculo 'El viaje de Melchor' es la respuesta, una fábula en que los niños y los adultos se encuentran para estar juntos, para escuchar y vivir un cuento viejo como el mundo, un cuento donde tres hombres, guiados por el anciano Melchor, se van a la aventura, derrumbando barreras y acabando arrodillados delante de un niño “mágico”.

Tendrá lugar en el Auditorio de Algezares el sábado 19 de noviembre a las 18.00 horas-

Precio: 4 Euros

4 Euros Duración: 45 min.

45 min. Edad recomendada: A partir de 5 años

Cierre del Cartagena Jazz Festival e inauguración del Festival Internacional de Cine

Artistas como Moisés P. Sánchez, Al Di Meola o Mambo Jambo cierran la 41ª edición del Cartagena Jazz Festival este fin de semana. Ofrecerán sus espectáculos en el Nuevo Teatro Circo y en la terraza del auditorio El Batel y este domingo, 20 de noviembre, se inaugura el Festival Internacional de Cine de Cartagena con la película del japonés Hirozaku Kore-eda ‘Broker’.

Además, el director de contenidos de No Ficción de Netflix, Álvaro Díaz aterriza en el Palacio Consistorial para impartir una charla sobre el funcionamiento sobre cómo funciona Netflix en España, y después habrá un coloquio con Alberto Frutos y con el público asistente.

La oferta se complementa con las rutas y actividades de Cartagena Puerto de Culturas para toda la familia. Los participantes podrán conocer los diferentes espacios museísticos de la ciudad de una manera divertida y disfrutar de un paseo en el barco turístico.

Viernes, 18 de noviembre

Cartagena Piensa. Charla de Eduardo Ruiz Bautista, "Memoria y olvido de un tiempo de censura". 19:30 horas. Biblioteca Josefina Soria de El Luzzy. La presente conferencia es una invitación a recordar que hubo un tiempo, no tan lejano, en el que los españoles y españolas no fueron libres de escribir, publicar y leer, ya que, desde la larga perspectiva del tiempo, la libertad de expresión tiene mucho de anomalía histórica y es un derecho frágil y vulnerable.

Cartagena Jazz Festival. Concierto de Moisés P. Sánchez. 20:30 horas. Nuevo Teatro Circo. Con una decena de discos y un sinfín de proyectos y colaboraciones, saltos asombrosos del jazz a la música clásica o de la copla, del rap al flamenco, este músico posee un patrimonio suficiente para decir que es un músico prolífico, capaz de adaptarse y ser creativo

Ópera para toda la familia, 'La flauta mágica' en Leer, Pensar, Imaginar. 18:30 horas. Biblioteca Josefina Soria, Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. La versión está producida por la compañía de teatro lírico Representainment, Al descubrir al joven Tamino huyendo de una serpiente, la Reina de la Noche decide salvarlo y que así lidere una misión al castillo de Sarastro para rescatar a su hija, la princesa Pamina.

A toda magia con Abel Magia. 18:00 horas. Centro Cívico La Aljorra. Un espectáculo divertido, entretenido, fantástico y asombroso, un Show en el que los más pequeños serán los protagonistas, participando activamente, y los mayores disfrutaran de Magia cómica y espectacular

Taller de fomento de la participación de la cultura de igualdad y cuidados y corresponsabilidad enfocada al marco laboral y empresarial. 09:30 horas. Sede de COEC Cartagena. La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Cartagena organiza este taller dentro de los planes de formación en corresponsabilidad y cuidados del Plan Corresponsables para promover el fomento de la participación masculina en los cuidados desde las empresas y la administración pública, como una de las acciones a desarrollar dentro de los Planes de Igualdad dentro de las empresas.

Sábado, 19 de noviembre

Actividad familiar. ‘Ven al Teatro. Soy Romano’. Museo del Teatro Romano. 11:30 horas. Los participantes podrán conocer a través de una visita muy dinámica cómo era el edificio teatral y su precedente griego, descubriendo el origen del teatro y de las representaciones teatrales en las Fiestas en honor a Dioniso. Al llegar yacimiento se escenificará una comedia y un ditirambo musical.

Ruta guiada 'Carthago Nova: Cinco Colinas'. Museo del Teatro Romano. 11:30 horas. El itinerario se subirá a la colina sagrada que dan testimonio de los diferentes templos de todas las culturas que llegaron a Cartagena, así también conoceremos donde Asdrúbal construyó su baluarte según las fuentes clásicas.

Cartagena Jazz Festival. Concierto La Big Band del Conservatorio de Música de Cartagena. 12:30 horas. Plaza del Icue. La agrupación cuenta con una larga trayectoria, pasando por ella varios directores. En la actualidad está dirigida por Ginés Martínez Vera. La formación cartagenera, dónde toman protagonismo los instrumentos de viento, se va renovando cada ciertos años puesto que los alumnos van terminando sus estudios en el centro, pero cuenta siempre con un alto nivel musical.

Cartagena Jazz Festival. Concierto Al Di Meola. 20:30 horas. Nuevo Teatro Circo. El guitarrista estadounidense siempre demuestra que ejerce como nadie de apóstol de eso que se ha dado en llamar la fusión jazzística, en su caso, tanto con el rock como con las músicas del mundo.

Masterclass "El violín en las escuelas Franco - Belga y Ruso - Americana" impartida por Joaquín Palomares. 10:00 horas. Conservatorio de Música de Cartagena. Durante su etapa de formación fue ganador del Primer Premio en todos los concursos nacionales más importantes y laureado en varios internacionales. En la actualidad, está considerado por la crítica musical como uno de los más internacionales violinistas españoles.

IX Cartagena Ronda con Cristo Heredia. 20:00 horas. Restaurante Mare Nostrum. Canta profesionalmente desde los 14 años. Ha formado parte de compañías del Niño Josele, La Lupi y Juan de Juan con las que ha recorrido festivales nacionales e internacionales: el Festival de Nimes, La Suma Flamenca, la Bienal de Sevilla etc. Ha ganado varios premios en concursos nacionales.

Domingo, 20 de noviembre

Ruta 'Del Teatro a la domus del Pórtico'. Museo del Teatro Romano. 11:00 horas. El itinerario comenzará en el museo hasta llegar al magnífico Teatro romano, al salir del monumento continuaremos hacia uno de los rincones más típicos del antiguo Barrio de Pescadores, el callejón de la Soledad, para dirigirnos a visitar los restos del pórtico del teatro conservados en la Domus del Pórtico.

Ruta con paseo en barco. Cartagena Romana y Mediterránea. Salida del Museo Romano. 11:30 horas. La actividad partirá del Museo del Teatro Romano, donde se reflejó el poder de Roma para continuar por el Museo del Foro, donde se encuentran las Termas, majestuosos edificios con pinturas y lugares sagrados, como el santuario de Isis y Serapis. La ruta finaliza en un paseo en barco por la bahía por donde navegaron fenicios, griegos, cartagineses y romanos.

Día Mundial de la Infancia. Los días azules. Hoy es tu día, celébralo con Arteando. Parque de los Juncos. 11:30 horas. Los más pequeños podrán participar de actividades recreativas y culturales a través de un taller creativo.

Día Mundial de la Infancia. Los días azules. Diábolo Clasic Metal con los hermanos Inconfundibles. Parque de los Juncos. 12:30 horas. Espectáculo de música, circo y humor… sobre todo humor, haciendo guiños a diferentes estilos flamenco, clásico y rock.

XXVI Muestra de Canto Coral “Maestro José Espinosa”. 11:00 horas. Nuevo Teatro Circo. Es un concierto especial con motivo de la festividad de Santa Cecilia y en el que participarán un total de 175 coralistas pertenecientes a siete corales distintas.

Cartagena Jazz Festival. Concierto de Mambo Jambo. 12:30 horas. Terraza de la Muralla de El Batel. Es la banda instrumental creadora del ‘Sonido Jambofónico’, una mezcla salvaje de rock & roll, rhythm & blues, surf y swing interpretada bajo una perspectiva contemporánea. Su estilo es producto de la conjura de sus cuatro componentes, figuras emblemáticas de la escena del rock & roll y el jazz en España.

XIX Cross de Artillería. 10:30 horas. Salida Alfonso XII. La Carrera del Faro, que cuenta con un recorrido de 14 kilómetros; el Cross Urbano, de 6 kilómetros; la Milla, para jóvenes de entre 10 y 14 años; y el Cuarto de Milla, para menores de 9 años.

Festival Internacional de Cine de Cartagena. Proyección de la película del japonés Hirozaku Kore-eda ‘Broker’. 20:00 horas. El Batel. Un drama con tintes de comedia que cuenta con un elenco estelar encabezado por Song Kang-ho, el aclamado protagonista de ‘Parásitos’, que se hizo con el premio a Mejor Actor en la última edición del Festival de Cannes.