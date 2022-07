Lo Ferro Flamenco

Actuación de la Escuela de Danza y Flamenco del Caes de Torre Pacheco, y homenaje al Grupo de oros y Danzas Virgen del Rosario, de Torre Pacheco, por su 50 aniversario. También actuará la Escuela de Danza de Juan Ogalla. Cuándo: 22.00. Dónde: Recinto del Festival de Lo Ferro, Roldán. Cuánto: 8 €.

Cultura

Mares de papel

La compañía Perigallo Teatro representa ‘Cabezas de cartel’, una comedia reconocida por la crítica entre los diez mejores espectáculos de 2021. Aborda la necesidad que todos tenemos de ser reconocidos, te dediques a lo que te dediques. Y una vez cubierta esa necesidad, se entra en el terreno de la adicción al aplauso. No tenemos más remedio que reírnos de eso, porque es muy ridículo el ridículo que hacemos. Cuándo: 22.00. Dónde: Mirador de Bahía, Mazarrón. Cuánto: Gratuito.

Música

Festival Jazz San Javier

Sharon Clark ha actuado como solista junto a The Duke Ellington Orchestra, la Smithsonian Jazz Masterworks Orchestra y otras de gran prestigio en EEUU, destacando como una de las más bellas voces del jazz actual. Es brillante versionando los estándares del jazz, pero no se queda atrás cuando lleva al terreno del jazz los temas de The Beatles o los clásicos del soul. Cuándo: 22.00. Dónde: Plaza de España, San Javier. Cuánto: Gratuito.