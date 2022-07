El enoturismo se ha ganado un puesto importante entre los engranajes que hacen funcionar el motor socioeconómico de la Región de Murcia. Y no es para menos atendiendo a la calidad del producto vitivinícola que nuestro territorio maneja, donde hasta tres Denominaciones de Origen Protegidas conviven para ofrecer el llamado ‘caldo de los dioses’. Bullas, Jumilla y Yecla son conocidas mundialmente por su buen trato al vino, y es precisamente en este último municipio del Altiplano, a través de su Oficina de Turismo, donde se organizan actividades enoturísticas en las que sin duda todos sus participantes acaban con un buen sabor de boca.

Tras el gran éxito que tuvo en la pasada primavera, la Oficina de Turismo de Yecla ha vuelto a organizar para mañana una visita guiada a los restos arqueológicos del lagar romano de la Fuente del Pinar, lugar donde aún se conservan evidencias del culto al vino ya desde la época romana. La actividad comenzará a las 9.30 horas, partiendo desde el Recinto Ferial del Mueble y llegando a la Fuente del Pinar. Allí, los asistentes podrán conocer un poco más en profundidad, de la mano de una guía turística, la milenaria relación entre Yecla y el vino, ya presente en época romana y durante la ocupación islámica (aunque no disfrutaban del vino, las instalaciones se reutilizaron para el consumo del fruto y el mosto).

El vino ha sido uno de los factores históricos transformadores de Yecla, hasta tal punto que incluso está relacionado con la expansión de uno de sus sectores más reconocidos: el mueble. Además, durante la visita al lagar romano también se podrá apreciar una zona de molienda de oliva que era utilizada para la extracción del aceite.

Cata de vinos

Tras la visita al yacimiento arqueológico, los asistentes podrán disfrutar de una cata de vinos en la Bodega la Purísima, perteneciente a la Ruta del Vino de Yecla, donde se servirá un vino ecológico sauvignon blanc (intenso, fresco y con mucho volumen), y un Old Vines Expression (carnoso, largo y potente, con un final muy especiado).

