No son pocos los lugares en la Región de Murcia en los que el ajetreo del día a día no tiene cabida, pero sin duda, uno de los favoritos en verano tanto para vecinos como forasteros es el Pantano de la Cierva, en Mula. Y es que recoger el agua que baja del Río Mula para posteriormente regar las huertas de alrededor no es el único servicio de este paraje.

Para aquellas personas a las que un buen chapuzón le sepa a gloria bendita, pero no comulguen con la playa, su arena y en la mayoría de ocasiones el gentío, el Pantano de la Cierva se presenta como una alternativa de categoría para paliar el sofocante calor que durante los meses estivales hace presencia en la Región de Murcia. A los pies de los restos del Castillo de los Vélez, este paraje ofrece a sus visitantes senderos y rincones por los que pasear sin preocupación alguna. Para muchos, estos recorridos, en los que se puede disfrutar de la gran variedad de fauna y flora del lugar, son la antesala perfecta a un refrescante baño en el lugar más emblemático del Pantano de la Cierva: la Poza de Fuente Caputa.

Tras recorrer un camino de unos 2 kilómetros se accede a Fuente Caputa, cuyas características le asemejan al también famoso Salto del Usero, en Bullas. La poza, que cuenta con mucha diversidad animal y vegetal, es por todo aquel que la visita catalogada como un oasis, todo un tesoro de agua dulce que espera en silencio a que nos sumerjamos en ella. «La zona por donde cae el agua parece un hidromasaje, te sientes casi como en un jacuzzi» o «las rocas hacen la vez de muelle para facilitar el acceso al agua», son algunas de las declaraciones de quienes ya han disfrutado de un baño en Fuente Caputa.