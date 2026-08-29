Reserva 60 de Estrella de Levante, elegida mejor cerveza Dortmunder del mundo en los World Beer Awards

Estrella de Levante Reserva 60 ha sido reconocida como la mejor cerveza Dortmunder del mundo en los World Beer Awards 2026, dentro de la categoría de cervezas lager. El fallo, hecho público el pasado 22 de agosto, distingue a la edición especial elaborada por la compañía murciana con motivo de su 60 aniversario.

Reserva 60 es una lager especial de 6,2% de graduación alcohólica y 24 IBU de amargor, concebida como una versión más intensa y compleja del perfil habitual de Estrella de Levante, aunque manteniendo el carácter fresco propio de este tipo de cerveza. En los premios internacionales ha competido dentro del estilo Dortmunder, en el que finalmente se ha impuesto.

La maestra cervecera de Estrella de Levante, Ana Belén López, ha señalado que el galardón reconoce tanto las características de la cerveza como el trabajo realizado durante su elaboración. “Reserva 60 nació con la intención de ofrecer una cerveza especial, sofisticada y con mucha personalidad, pero manteniendo algo que para nosotros es fundamental: que siga siendo una cerveza fresca y muy disfrutable”, ha explicado.

López ha destacado también el valor de que el reconocimiento recaiga en una cerveza elaborada en la Región. “Este reconocimiento como World’s Best Dortmunder nos hace especialmente felices porque eleva a una cerveza elaborada aquí, en Murcia, y reconoce el trabajo de todo el equipo que hay detrás de ella”.

Reserva 60 presenta un color ámbar intenso y brillante, acompañado de espuma cremosa blanca. En aroma predominan las notas de maltas ligeramente tostadas combinadas con matices afrutados, mientras que en boca se caracteriza por ser una cerveza equilibrada, cremosa y estructurada, con mayor intensidad que una lager convencional.

“En Reserva 60 buscamos precisamente ese equilibrio: una cerveza con cuerpo y estructura, maltosa y ligeramente tostada, pero en la que el frescor sigue estando muy presente”, ha apuntado la maestra cervecera, quien añade que su perfil la hace especialmente adecuada para el clima mediterráneo.

La temperatura recomendada para su consumo se sitúa entre los 6 y los 8 grados, rango que, según la compañía, permite apreciar mejor sus características organolépticas.

La cerveza se elabora en Espinardo, Murcia, y entre sus ingredientes incorpora lúpulo cultivado en los campos de Caravaca de la Cruz, reforzando así su vinculación con la Región de Murcia.

El responsable de Comunicación y Relaciones Externas de Estrella de Levante, Yayo Delgado, ha señalado que Reserva 60 refleja la intención de la compañía de explorar nuevos perfiles manteniendo su identidad. “Es una cerveza con más cuerpo y complejidad, pero que conserva el frescor que esperamos de una cerveza hecha para Murcia y para el Mediterráneo”, ha indicado.

Reserva 60 puede encontrarse en supermercados, grandes superficies, bares y restaurantes del sureste español, principalmente en la Región de Murcia, Alicante, Albacete y Almería.

El reconocimiento llega de la mano de los World Beer Awards, un certamen internacional británico nacido en 2007 que premia cervezas de todo el mundo mediante un sistema de catas a ciegas y varias rondas de valoración realizadas por un jurado especializado.

La competición se organiza principalmente por estilos cerveceros, con categorías generales como Lager, IPA, Dark Beer o Pale Beer y diferentes modalidades dentro de cada una. En 2026 ha contado con más de 20 categorías y alrededor de 90 estilos repartidos entre las áreas de Taste y Design.

Los World Beer Awards forman parte de los World Drinks Awards, que agrupan otros concursos internacionales de bebidas. La British Guild of Beer Writers identifica a Paragraph Publishing como la empresa organizadora de ambos programas.

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Con el título de World’s Best Dortmunder, Reserva 60 suma un reconocimiento internacional que sitúa a esta cerveza elaborada en Murcia entre las referencias destacadas de su estilo.