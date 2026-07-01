Se busca la mejor marinera de la Región de Murcia: los locales lucharán por ello a partir del 18 de septiembre

Pocos bares y restaurantes de la Región de Murcia no te van a servir una tapa tan típica de nuestra tierra como la marinera. Una base de rosquilla, ensaladilla y una anchoa: tres simples ingredientes en los que solo pequeños detalles marcan la diferencia. Tal es así que la hostelería murciana lo ha convertido en una competición constante por ofrecer a sus clientes el mejor producto posible.

La Ruta Concurso de la Mejor Marinera de la Región de Murcia 2026 se desarrollará del 18 de septiembre al 18 de octubre, un mes en el que el público podrá recorrer los locales participantes, degustar sus propuestas y votar por sus elaboraciones favorita, según ha informado el Consistorio capitalino.

Los establecimientos hosteleros interesados en formar parte de este itinerario gastronómico dispondrán desde este miércoles, 1 de julio, hasta el 13 de septiembre para formalizar su inscripción a través de la web oficial del certamen ('www.lamejormarinera.es').

Así se ha dado a conocer este martes en el acto de presentación de la iniciativa, promovida por la asociación de cocineros Euro-Toques con la colaboración del Ayuntamiento de Murcia, celebrado en el Mercado de Correos.

El certamen, que busca reconocer la mejor elaboración de esta tapa icónica de la cocina regional, celebrará posteriormente una gran final cuyos detalles organizativos se desvelarán próximamente.

El encuentro ha contado con las intervenciones del concejal de Turismo, Comercio y Consumo de Murcia, Jesús Pacheco, y del delegado de Euro-Toques en la comunidad, Pablo Martínez.

Pacheco ha destacado la importancia de respaldar este tipo de proyectos que ayudan a promocionar la gastronomía local y el trabajo de los profesionales del sector y ha recordado que la marinera es "uno de los símbolos gastronómicos más reconocibles de la Región de Murcia" y un elemento que forma parte directa de su identidad.

El edil ha señalado que el Consistorio colabora en estas actividades para dinamizar la economía local, fortalecer el comercio y proyectar la imagen de la ciudad como un destino gastronómico de referencia, al tiempo que ha agradecido el compromiso de las entidades organizadoras con el producto de la tierra y ha animado a los ciudadanos y visitantes a sumarse a la ruta culinaria una vez comience el itinerario en septiembre.