Cervezas Alhambra despide la temporada de Murcia Origen con una nueva edición de ‘UNIVerso Murcia’

Cervezas Alhambra celebra el próximo 3 de junio una nueva edición de ‘UNIVerso Murcia’, el encuentro poético impulsado junto a Poetry Slam Cartagena que convertirá Café Zalacaín en un espacio para la palabra, la escucha y la creación compartida. Una cita que invita a descubrir la cultura y el talento de la Región sin prisa, poniendo el foco en el proceso creativo y en las historias que nacen desde el origen.

El encuentro comenzará a las 20:00 horas y contará con una apertura muy especial a cargo del poeta, rapero y filólogo Bartolomé Sánchez Estrella (@toloortografo), que compartirá algunos de sus textos antes de dar paso al formato participativo de la jornada.

Una cita que invita a descubrir la cultura y el talento de la Región sin prisa, poniendo el foco en el proceso creativo y en las historias que nacen desde el origen. / La Opinión

Sobre el escenario se reunirán seis poetas seleccionados previamente mediante una convocatoria abierta en redes sociales. La propuesta pondrá el foco en aquellas piezas inspiradas en la Región, sus paisajes, sus códigos culturales y las historias que forman parte de su identidad.

Fiel a la dinámica habitual de ‘UNIVerso Murcia’, el público volverá a desempeñar un papel protagonista en el encuentro. Durante una primera ronda, los asistentes puntuarán cada intervención y decidirán qué dos participantes pasan a la final, donde el ganador se escogerá en directo a través de los aplausos del público.

El acceso será gratuito hasta completar aforo. Las invitaciones podrán descargarse a través de los canales oficiales de @murciaorigen, donde también se encuentra disponible toda la información sobre esta nueva cita.

Cervezas Alhambra lleva más de 100 años creando, sin prisa, cervezas en las que el tiempo juega un papel fundamental para elaborar sus diferentes gamas de gran calidad. / La Opinión

Con encuentros como ‘UNIVerso Murcia’, Cervezas Alhambra continúa consolidando Murcia Origen como un espacio de encuentro para la creación contemporánea y el talento local, impulsando propuestas que invitan a detenerse en el proceso creativo y descubrir nuevas formas de expresión desde una perspectiva más cercana y personal.

Sobre Cervezas Alhambra

Nacida en la ciudad de Granada en 1925, y desde 2007 parte de la compañía familiar 100% española líder del sector cervecero en nuestro país, Mahou San Miguel, Cervezas Alhambra lleva más de 100 años creando, sin prisa, cervezas en las que el tiempo juega un papel fundamental para elaborar sus diferentes gamas de gran calidad a través de meticulosos procesos de elaboración de carácter artesanal en los que está presente la creación de autor como forma de expresión. Cervezas Alhambra cuenta con una amplia variedad de cervezas: Alhambra Reserva 1925, Alhambra Reserva Roja, Alhambra Reserva Citra IPA, Alhambra Especial, Alhambra Tradicional, Alhambra Sin y Las Numeradas, destacadas por su calidad excepcional y sabor único. Para más información visite el sitio web corporativo de Cervezas Alhambra: www.cervezasalhambra.com.

Sobre Mahou San Miguel

Es una compañía de bebidas y servicios, familiar, 100% española e independiente, líder del sector cervecero en nuestro país, con una sólida presencia internacional en más de 70 mercados y un equipo global que supera los 4.400 profesionales. Con 12 centros de elaboración de cerveza -nueve en España y tres en EE.UU.–, cuatro manantiales de agua y una amplia red de distribución, contamos con la mayor huella industrial del sector y una conexión local única.

Tiene más de 135 años de historia, que comienza con el nacimiento de Mahou en 1890 y que continua con la incorporación de San Miguel en 2000 y Cervezas Alhambra en 2007. En 2011, diversificó su negocio incorporando Solán de Cabras y, desde 2025, contamos con el 100% de la cervecera artesana norteamericana Founders Brewing, en cuyo accionariado entramos en 2014.

Su portafolio incluye una amplia gama de cervezas nacionales con marcas icónicas como Mahou Cinco Estrellas, San Miguel Especial y Alhambra Reserva 1925, y cervezas internacionales como Corona o Budweiser. También productos innovadores y creadores de categoría, como San Miguel 0,0, Mahou Barrica o Mahou 0,0 Tostada, y marcas de agua mineral natural, como Solán de Cabras. Además, sigue diversificando más allá de la cerveza con bebidas a base de vino, vermut, café o bebidas energéticas; y a través de nuestro rol como socios de referencia de la Hostelería, ofreciendo servicios integrales para ayudar a su transformación y sostenibilidad futura.

Con foco en las personas y fieles a su máxima de crecer haciendo crecer, promueve el valor de disfrutar de una vida compartida y canaliza su acción social a través de la Fundación Mahou San Miguel.