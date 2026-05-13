Cervezas Alhambra suma nuevas citas de Murcia Origen en mayo con música y una cata maridaje

Cervezas Alhambra continúa desarrollando la programación de Murcia Origen con dos nuevas citas en mayo: una nueva edición de ‘Canciones Contadas’ y una ‘Cata Maridaje’. Dos propuestas que invitan a acercarse al proceso creativo y al arte del maridaje desde la atención al detalle, el origen y el tiempo, para disfrutarlas sin prisa.

La programación arrancará el 20 de mayo a las 20.00h en la cervecería La Gusa con un nuevo ‘Canciones Contadas’ dedicado a la maestría de Joaquín Montoya Coy, integrante de Azul y Negro y figura clave para entender la eclosión del tecno pop nacional. Este ‘Momento Alhambra’, guiado por Miguel Tébar, permitirá descubrir cómo se gestó ‘Me estoy volviendo loco’, uno de los temas más representativos del tecno pop en España.

Cartel del evento del 20 de mayo. / L. O.

Como cierre del mes, el 27 de mayo tendrá lugar una nueva ‘Cata Maridaje’ con el beer sommelier Julio Cerezo, centrada en descubrir los matices de tres de las variedades más emblemáticas de la marca. Este encuentro en Kiosko de Abenarabi propone un diálogo pausado entre la maestría cervecera y una propuesta gastronómica creada en exclusiva para la cita.

El acceso a ambas citas será gratuito hasta completar aforo, aunque con mecánicas de participación distintas. Las invitaciones para asistir a Canciones Contadas podrán obtenerse mediante descarga directa en los canales oficiales de @murciaorigen, mientras que la participación en la Cata Maridaje se gestionará a través de un sorteo en estos mismos perfiles.

Cartel del evento del 27 de mayo. / L. O.

Murcia Origen continúa consolidándose como un espacio que conecta distintas disciplinas poniendo el foco en el proceso, el detalle y el talento. A través de propuestas como estas, invita al público a acercarse a la creación y al maridaje desde una mirada más atenta, donde el tiempo y el origen forman parte de la experiencia.

Sobre Cervezas Alhambra

Nacida en la ciudad de Granada en 1925, y desde 2007 parte de la compañía familiar 100% española líder del sector cervecero en nuestro país, Mahou San Miguel, Cervezas Alhambra lleva más de 100 años creando, sin prisa, cervezas en las que el tiempo juega un papel fundamental para elaborar sus diferentes gamas de gran calidad a través de meticulosos procesos de elaboración de carácter artesanal en los que está presente la creación de autor como forma de expresión. Cervezas Alhambra cuenta con una amplia variedad de cervezas: Alhambra Reserva 1925, Alhambra Reserva Roja, Alhambra Reserva Citra IPA, Alhambra Especial, Alhambra Tradicional, Alhambra Sin y Las Numeradas, destacadas por su calidad excepcional y sabor único. Para más información visite el sitio web corporativo de Cervezas Alhambra: www.cervezasalhambra.com.

Sobre Mahou San Miguel

Es una compañía de bebidas y servicios, familiar, 100% española e independiente, líder del sector cervecero en nuestro país, con una sólida presencia internacional en más de 70 mercados y un equipo global que supera los 4.400 profesionales. Con 12 centros de elaboración de cerveza -nueve en España y tres en EE.UU.–, cuatro manantiales de agua y una amplia red de distribución, contamos con la mayor huella industrial del sector y una conexión local única.

Tiene más de 135 años de historia, que comienza con el nacimiento de Mahou en 1890 y que continua con la incorporación de San Miguel en 2000 y Cervezas Alhambra en 2007. En 2011, diversificó su negocio incorporando Solán de Cabras y, desde 2025, contamos con el 100% de la cervecera artesana norteamericana Founders Brewing, en cuyo accionariado entramos en 2014.

Su portafolio incluye una amplia gama de cervezas nacionales con marcas icónicas como Mahou Cinco Estrellas, San Miguel Especial y Alhambra Reserva 1925, y cervezas internacionales como Corona o Budweiser. También productos innovadores y creadores de categoría, como San Miguel 0,0, Mahou Barrica o Mahou 0,0 Tostada, y marcas de agua mineral natural, como Solán de Cabras. Además, sigue diversificando más allá de la cerveza con bebidas a base de vino, vermut, café o bebidas energéticas; y a través de nuestro rol como socios de referencia de la Hostelería, ofreciendo servicios integrales para ayudar a su transformación y sostenibilidad futura.

Con foco en las personas y fieles a su máxima de crecer haciendo crecer, promueveel valor de disfrutar de una vida compartida y canaliza su acción social a través de la Fundación Mahou San Miguel.