El cocinero Juan, del restaurante calasparreño La Tasca de Noah, ganador del concurso gastronómico Sabe a Murcia con un arroz y habichuela de autor

La cita, que ha reunido este sábado en el Ranero a profesionales de la hostelería que elaboraron platos tradicionales con productos de la huerta murciana y arroz de Calasparra, ha coronado a Juan del restaurante La Tasca de Noah como el ganador de esta tercera edición.

La jornada ha combinado tradición, gastronomía y convivencia. Un jurado compuesto por destacadas figuras del ámbito gastronómico y social fueron los responsables de valorar las propuestas. Al tratarse de una edición para profesionales, en esta ocasión se les ha exigido que cuenten con su toque personal de autor.

La iniciativa ha contado además con actividades complementarias como degustaciones populares y la elaboración de una olla gigante de arroz y habichuelas para todos los asistentes.