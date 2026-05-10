Gastronomía
El cocinero Juan, del restaurante calasparreño La Tasca de Noah, ganador del concurso gastronómico Sabe a Murcia con un arroz y habichuela de autor
Un jurado compuesto por destacadas figuras del ámbito gastronómico y social fueron los responsables de valorar las propuestas
La cita, que ha reunido este sábado en el Ranero a profesionales de la hostelería que elaboraron platos tradicionales con productos de la huerta murciana y arroz de Calasparra, ha coronado a Juan del restaurante La Tasca de Noah como el ganador de esta tercera edición.
La jornada ha combinado tradición, gastronomía y convivencia. Un jurado compuesto por destacadas figuras del ámbito gastronómico y social fueron los responsables de valorar las propuestas. Al tratarse de una edición para profesionales, en esta ocasión se les ha exigido que cuenten con su toque personal de autor.
La iniciativa ha contado además con actividades complementarias como degustaciones populares y la elaboración de una olla gigante de arroz y habichuelas para todos los asistentes.
- Ya está en vigor en la Región de Murcia: los trabajadores tienen derecho a 6 horas pagadas cada semana para buscar un nuevo empleo
- El ‘Atapuerca murciano’ donde un lince de hace un millón de años apareció rodeado de rinocerontes y tigres dientes de sable
- Temor ante las oposiciones de Educación en la Región: algunos tribunales superan ya los 75 aspirantes
- Alarma al incendiarse un avión al aterrizar en el aeropuerto de Corvera: 'Salían llamas y humo del morro
- Las tormentas vuelven a descargar con granizo en el Campo de Cartagena
- El Ministerio pone fecha al inicio de las expropiaciones para construir el primer tramo del Arco Norte de Murcia
- Un nuevo embalse de seguridad de 250.000 m3 garantizará el abastecimiento de 12 municipios de la Región
- Murcia abre sus museos del 12 al 23 de mayo con un centenar de actividades gratuitas por el Día Internacional de los Museos