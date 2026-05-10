Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
República estudio UMUCarmen AvilésAccidente LorcaManga CartagenaDeposito MurciaPaseo El Portús
instagramlinkedin

Gastronomía

El cocinero Juan, del restaurante calasparreño La Tasca de Noah, ganador del concurso gastronómico Sabe a Murcia con un arroz y habichuela de autor

Un jurado compuesto por destacadas figuras del ámbito gastronómico y social fueron los responsables de valorar las propuestas

Juan, el ganador del concurso Sabe a Murcia, durante la prueba

Juan, el ganador del concurso Sabe a Murcia, durante la prueba / L.O.

Javier Ayala

Javier Ayala

La cita, que ha reunido este sábado en el Ranero a profesionales de la hostelería que elaboraron platos tradicionales con productos de la huerta murciana y arroz de Calasparra, ha coronado a Juan del restaurante La Tasca de Noah como el ganador de esta tercera edición.

La jornada ha combinado tradición, gastronomía y convivencia. Un jurado compuesto por destacadas figuras del ámbito gastronómico y social fueron los responsables de valorar las propuestas. Al tratarse de una edición para profesionales, en esta ocasión se les ha exigido que cuenten con su toque personal de autor.

Noticias relacionadas y más

La iniciativa ha contado además con actividades complementarias como degustaciones populares y la elaboración de una olla gigante de arroz y habichuelas para todos los asistentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents