Cervezas Alhambra presenta ‘Murcia en Vinilo’, un formato que sitúa el sonido analógico en el centro de la escucha

Cervezas Alhambra presenta ‘Murcia en Vinilo’, un nuevo formato dentro de Murcia Origen que sitúa el vinilo como protagonista de una experiencia de escucha consciente. La propuesta reúne a DJs con una marcada identidad sonora que trabajan exclusivamente con este formato, poniendo el foco en el proceso, la selección musical y la escucha sin prisa.

La cita tendrá lugar el próximo jueves 14 de mayo, de 19:00h a 23:00h, en Todo Passa Club, que se transformará para acoger este nuevo Momento Alhambra. Durante cuatro horas, el espacio se convertirá en un entorno íntimo donde la música se construye desde el detalle y el criterio de selección, invitando a una relación más pausada y consciente con la escucha.

El programa de ‘Murcia en Vinilo’ se articula como un recorrido continuo por la evolución del sonido analógico. La jornada comenzará a las 19:00h con M. Lacroix, con una sesión centrada en grabaciones de raíz y músicas tradicionales. A las 20:00h, el dúo Blackandwhite —María Martínez y María Lencina— presentará una selección que transita desde los años 60 hasta el post-punk.

A partir de las 21:00h, será el turno de Intergaláctico, quien ampliará el espectro hacia los sonidos de los 70 y 80. El cierre, de 22:00h a 23:00h, correrá a cargo de Quetglas bajo su proyecto ‘Los Perros de Playa’, con un set centrado en la recuperación de piezas de funk, disco y electrónica a partir de materiales poco habituales.

En el plano artístico, el evento contará también con la propuesta visual de Nico Dardano y Selu Herraiz (AADK), quienes han diseñado una instalación que explora los límites entre lo material y lo virtual a través de la luz y el color, construyendo un paisaje sensorial en sintonía con la identidad de Cervezas Alhambra.

Cervezas Alhambra lleva más de 100 años creando, sin prisa, cervezas en las que el tiempo juega un papel fundamental para elaborar sus diferentes gamas de gran calidad a través de meticulosos procesos de elaboración de carácter artesanal / La Opinión

El acceso será gratuito hasta completar el aforo. Para asistir, los interesados podrán descargar sus invitaciones a través de los canales oficiales de @murciaorigen, donde se detalla toda la información necesaria para disfrutar de esta experiencia.

Con propuestas como ‘Murcia en Vinilo’, Cervezas Alhambra continúa desarrollando Murcia Origen como un espacio de creación que pone el foco en el proceso, la autoría y la escucha consciente, invitando a descubrir la música desde una relación más personal y conectada con el tiempo.

Sobre Cervezas Alhambra

Nacida en la ciudad de Granada en 1925, y desde 2007 parte de la compañía familiar 100% española líder del sector cervecero en nuestro país, Mahou San Miguel, Cervezas Alhambra lleva más de 100 años creando, sin prisa, cervezas en las que el tiempo juega un papel fundamental para elaborar sus diferentes gamas de gran calidad a través de meticulosos procesos de elaboración de carácter artesanal en los que está presente la creación de autor como forma de expresión. Cervezas Alhambra cuenta con una amplia variedad de cervezas: Alhambra Reserva 1925, Alhambra Reserva Roja, Alhambra Reserva Citra IPA, Alhambra Especial, Alhambra Tradicional, Alhambra Sin y Las Numeradas, destacadas por su calidad excepcional y sabor único. Para más información visite el sitio web corporativo de Cervezas Alhambra: www.cervezasalhambra.com.

Sobre Mahou San Miguel

Es una compañía de bebidas y servicios, familiar, 100% española e independiente, líder del sector cervecero en nuestro país, con una sólida presencia internacional en más de 70 mercados y un equipo global que supera los 4.400 profesionales. Con 12 centros de elaboración de cerveza -nueve en España y tres en EE.UU.–, cuatro manantiales de agua y una amplia red de distribución, contamos con la mayor huella industrial del sector y una conexión local única.

Tiene más de 135 años de historia, que comienza con el nacimiento de Mahou en 1890 y que continua con la incorporación de San Miguel en 2000 y Cervezas Alhambra en 2007. En 2011, diversificó su negocio incorporando Solán de Cabras y, desde 2025, contamos con el 100% de la cervecera artesana norteamericana Founders Brewing, en cuyo accionariado entramos en 2014.

Su portafolio incluye una amplia gama de cervezas nacionales con marcas icónicas como Mahou Cinco Estrellas, San Miguel Especial y Alhambra Reserva 1925, y cervezas internacionales como Corona o Budweiser. También productos innovadores y creadores de categoría, como San Miguel 0,0, Mahou Barrica o Mahou 0,0 Tostada, y marcas de agua mineral natural, como Solán de Cabras. Además, sigue diversificando más allá de la cerveza con bebidas a base de vino, vermut, café o bebidas energéticas; y a través de nuestro rol como socios de referencia de la Hostelería, ofreciendo servicios integrales para ayudar a su transformación y sostenibilidad futura.

Con foco en las personas y fieles a su máxima de crecer haciendo crecer, promueveel valor de disfrutar de una vida compartida y canaliza su acción social a través de la Fundación Mahou San Miguel.