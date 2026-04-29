Cervezas Alhambra celebra en Terraza La Casa Verde una nueva edición de ‘Degustando Sentidos’

Cervezas Alhambra celebró anoche una nueva edición de ‘Degustando Sentidos’ en el marco de Murcia Origen, su proyecto con el que impulsa la creación local en Murcia, poniendo el foco en el proceso y el detalle. La cita, concebida como un espacio para disfrutar sin prisa, reunió en Terraza La Casa Verde a un grupo de asistentes en torno a una propuesta gastronómica pensada para dialogar con distintas variedades de la marca, explorando los matices de cada combinación.

Ubicado en plena huerta murciana, junto al río Segura, el enclave aportó el contexto perfecto para alejarse de lo urbano y dejar que el tiempo marcara el ritmo de la experiencia. En este entorno, la cocina de Terraza La Casa Verde diseñó un menú específico para la ocasión, acompañado por una selección de cuatro variedades de Cervezas Alhambra que invitaban a explorar distintos registros, desde la frescura hasta la intensidad.

Guiados por el beer sommelier Julio Cerezo, los asistentes se adentraron en un recorrido en el que cada propuesta encontraba su equilibrio en la siguiente, construyendo una experiencia progresiva. Desde el inicio, con Alhambra Radler y su carácter cítrico acompañando una gilda sobre cama de manchego curado, hasta un final más profundo con Alhambra Reserva Roja junto a una torrija con helado de leche merengada, la velada se desarrolló como un ejercicio de contraste, armonía y descubrimiento.

En el centro de la experiencia, Alhambra Especial y Alhambra Reserva 1925 marcaron dos momentos clave del recorrido, acompañando respectivamente unas gyozas de marisco con salsa de soja y una carrillera de cerdo en salsa de Rioja y pimienta. Dos propuestas que pusieron en valor la importancia del equilibrio y del tiempo en la construcción de cada plato, así como en su disfrute.

La velada contó con la participación de la ilustradora murciana Rocío ‘La Pequeña’, reforzando el compromiso de Murcia Origen con el talento local multidisciplinar. Durante el encuentro, la artista desgranó los detalles de su proceso creativo, compartiendo con los asistentes cómo transforma las ideas en trazos con alma. Como broche de oro a la experiencia, Rocío obsequió a cada uno de los invitados con una ilustración original, permitiéndoles llevarse consigo un pedazo tangible de la esencia creativa de la noche.

Esta integración de la ilustración responde a la voluntad de Cervezas Alhambra de abrir el diálogo entre gastronomía y otras formas de creación, acercando al público no solo el resultado final, sino también el proceso que hay detrás de cada obra. La velada se convirtió así en un punto de encuentro donde artesanía, creación contemporánea y gastronomía compartían un mismo ritmo: el de detenerse, observar y dejarse llevar sin prisa.

Con esta nueva cita, Murcia Origen continúa consolidándose como una plataforma de conexión entre disciplinas, donde Cervezas Alhambra sigue explorando su vínculo con la gastronomía, la creación contemporánea y el talento local. Una manera de entender la experiencia que pone el foco en el proceso y en el valor de dedicar tiempo a aquello que realmente merece la pena.

Sobre Cervezas Alhambra

Nacida en la ciudad de Granada en 1925, y desde 2007 parte de la compañía familiar 100% española líder del sector cervecero en nuestro país, Mahou San Miguel, Cervezas Alhambra lleva más de 100 años creando, sin prisa, cervezas en las que el tiempo juega un papel fundamental para elaborar sus diferentes gamas de gran calidad a través de meticulosos procesos de elaboración de carácter artesanal en los que está presente la creación de autor como forma de expresión. Cervezas Alhambra cuenta con una amplia variedad de cervezas: Alhambra Reserva 1925, Alhambra Reserva Roja, Alhambra Reserva Citra IPA, Alhambra Especial, Alhambra Tradicional, Alhambra Sin y Las Numeradas, destacadas por su calidad excepcional y sabor único. Para más información visite el sitio web corporativo de Cervezas Alhambra: www.cervezasalhambra.com.

Sobre Mahou San Miguel

Es una compañía de bebidas y servicios, familiar, 100% española e independiente, líder del sector cervecero en nuestro país, con una sólida presencia internacional en más de 70 mercados y un equipo global que supera los 4.400 profesionales. Con 12 centros de elaboración de cerveza -nueve en España y tres en EE.UU.–, cuatro manantiales de agua y una amplia red de distribución, contamos con la mayor huella industrial del sector y una conexión local única.

Tiene más de 135 años de historia, que comienza con el nacimiento de Mahou en 1890 y que continua con la incorporación de San Miguel en 2000 y Cervezas Alhambra en 2007. En 2011, diversificó su negocio incorporando Solán de Cabras y, desde 2025, contamos con el 100% de la cervecera artesana norteamericana Founders Brewing, en cuyo accionariado entramos en 2014.

Su portafolio incluye una amplia gama de cervezas nacionales con marcas icónicas como Mahou Cinco Estrellas, San Miguel Especial y Alhambra Reserva 1925, y cervezas internacionales como Corona o Budweiser. También productos innovadores y creadores de categoría, como San Miguel 0,0, Mahou Barrica o Mahou 0,0 Tostada, y marcas de agua mineral natural, como Solán de Cabras. Además, sigue diversificando más allá de la cerveza con bebidas a base de vino, vermut, café o bebidas energéticas; y a través de nuestro rol como socios de referencia de la Hostelería, ofreciendo servicios integrales para ayudar a su transformación y sostenibilidad futura.

Con foco en las personas y fieles a su máxima de crecer haciendo crecer, promueveel valor de disfrutar de una vida compartida y canaliza su acción social a través de la Fundación Mahou San Miguel.