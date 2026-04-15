Cervezas Alhambra y Murcia Origen presentan la ‘Ruta LUX’, un recorrido gastrocultural por Santa Eulalia

Cervezas Alhambra presenta una nueva cita de Murcia Origen con la ‘Ruta LUX’, un recorrido gastrocultural por el barrio de Santa Eulalia que invita a redescubrir la ciudad sin prisa. Del 22 al 26 de abril, el público podrá recorrer distintos enclaves del centro de Murcia degustando una tapa exclusiva, creada para la ocasión y maridada con La Mini de 1925 por un precio de 4 euros.

Para facilitar el recorrido, los participantes contarán con un mapa interactivo disponible en las redes sociales de Murcia Origen, que servirá de guía por las distintas paradas de esta edición. Entre los establecimientos participantes se encuentran Mariantonietta Café (C. Simón García, 49), Picoesquina del Mirrin (C. Victorio, 25), La Morena (C. Trinidad, 3) y Cucú Gastrobar (C. Marengo, 6), cuatro espacios que reflejan la personalidad gastronómica del barrio y su vinculación con el entorno.

Cartel de la ‘Ruta LUX’ de Murcia Origen. / L. O.

Además de realizar la ruta de forma autónoma, el público podrá optar a una experiencia guiada a través del sorteo de varias rutas culturales. Estas visitas estarán conducidas por María Ponce Murcia (@laherederadelilith), guía oficial especializada en patrimonio local, que acompañará a los asistentes en un recorrido por la historia y las curiosidades del barrio de Santa Eulalia.

Durante estas rutas, los participantes podrán descubrir figuras y relatos vinculados a la historia de la ciudad, integrando el conocimiento del entorno con el disfrute de la propuesta gastronómica. Para participar en el sorteo, los usuarios deberán estar atentos a las redes sociales de @murciaorigen, donde permanecerá activo del 15 al 22 de abril.

Con iniciativas como la ‘Ruta LUX’, Cervezas Alhambra continúa consolidando Murcia Origen como un espacio que pone en valor la cultura y el patrimonio local a través de experiencias que invitan a detenerse y descubrir la ciudad desde una mirada más consciente, disfrutando sin prisa de cada detalle.

Sobre Cervezas Alhambra

Nacida en la ciudad de Granada en 1925, y desde 2007 parte de la compañía familiar 100% española líder del sector cervecero en nuestro país, Mahou San Miguel, Cervezas Alhambra lleva más de 100 años creando, sin prisa, cervezas en las que el tiempo juega un papel fundamental para elaborar sus diferentes gamas de gran calidad a través de meticulosos procesos de elaboración de carácter artesanal en los que está presente la creación de autor como forma de expresión. Cervezas Alhambra cuenta con una amplia variedad de cervezas: Alhambra Reserva 1925, Alhambra Reserva Roja, Alhambra Reserva Citra IPA, Alhambra Especial, Alhambra Tradicional, Alhambra Sin y Las Numeradas, destacadas por su calidad excepcional y sabor único. Para más información visite el sitio web corporativo de Cervezas Alhambra: www.cervezasalhambra.com.

Sobre Mahou San Miguel

Es una compañía de bebidas y servicios, familiar, 100% española e independiente, líder del sector cervecero en nuestro país, con una sólida presencia internacional en más de 70 mercados y un equipo global que supera los 4.400 profesionales. Con 12 centros de elaboración de cerveza -nueve en España y tres en EE.UU.–, cuatro manantiales de agua y una amplia red de distribución, contamos con la mayor huella industrial del sector y una conexión local única.

Tiene más de 135 años de historia, que comienza con el nacimiento de Mahou en 1890 y que continua con la incorporación de San Miguel en 2000 y Cervezas Alhambra en 2007. En 2011, diversificó su negocio incorporando Solán de Cabras y, desde 2025, contamos con el 100% de la cervecera artesana norteamericana Founders Brewing, en cuyo accionariado entramos en 2014.

Su portafolio incluye una amplia gama de cervezas nacionales con marcas icónicas como Mahou Cinco Estrellas, San Miguel Especial y Alhambra Reserva 1925, y cervezas internacionales como Corona o Budweiser. También productos innovadores y creadores de categoría, como San Miguel 0,0, Mahou Barrica o Mahou 0,0 Tostada, y marcas de agua mineral natural, como Solán de Cabras. Además, sigue diversificando más allá de la cerveza con bebidas a base de vino, vermut, café o bebidas energéticas; y a través de nuestro rol como socios de referencia de la Hostelería, ofreciendo servicios integrales para ayudar a su transformación y sostenibilidad futura.

Con foco en las personas y fieles a su máxima de crecer haciendo crecer, promueveel valor de disfrutar de una vida compartida y canaliza su acción social a través de la Fundación Mahou San Miguel.