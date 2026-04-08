Cervezas Alhambra vuelve con ‘UNIVerso Murcia’, un encuentro de poesía en torno a la palabra

Cervezas Alhambra presenta una nueva cita de Murcia Origen con la segunda edición de ‘UNIVerso Murcia’, un encuentro de poesía pensado para descubrir sin prisa el origen de la Región a través de la palabra.

El evento, que se celebrará el próximo 15 de abril en Café-bar El Sur a las 20:00h, cuenta con la colaboración de Poetry Slam Cartagena, colectivo reconocido por su capacidad de acercar la poesía escénica al público y generar una conexión directa a través del verso. El encuentro se plantea como una experiencia compartida en la que el proceso creativo y la escucha tienen un papel central.

La segunda edición de ‘UNIVerso Murcia’ se celebrará el próximo 15 de abril en Café-bar El Sur a las 20:00h / La Opinión

Seis poetas, seleccionados previamente a través de una convocatoria abierta en redes sociales, serán los protagonistas de la velada. En esta fase previa se valorarán especialmente aquellas propuestas que dialogan con la identidad, el paisaje y las inquietudes propias de la Región, buscando así esas voces que mejor transmiten nuestro origen.

Durante la sesión, el público tendrá un papel activo. En una primera ronda, los asistentes puntuarán cada intervención, y en una fase final, los dos autores mejor valorados volverán a recitar sus textos. La decisión definitiva se tomará mediante un aplausómetro, reforzando el carácter participativo de la experiencia.

El acceso será gratuito hasta completar el aforo. Para asistir, los interesados podrán descargar sus invitaciones a través de los canales oficiales de @murciaorigen, donde se detalla toda la información necesaria para disfrutar de esta experiencia.

Con propuestas como ‘UNIVerso Murcia’, Cervezas Alhambra continúa desarrollando Murcia Origen como un espacio en el que poner en valor la creación, invitando a detenerse en el proceso y a descubrir, sin prisa, nuevas formas de expresión desde una mirada más personal y consciente.

Sobre Cervezas Alhambra

Nacida en la ciudad de Granada en 1925, y desde 2007 parte de la compañía familiar 100% española líder del sector cervecero en nuestro país, Mahou San Miguel, Cervezas Alhambra lleva más de 100 años creando, sin prisa, cervezas en las que el tiempo juega un papel fundamental para elaborar sus diferentes gamas de gran calidad a través de meticulosos procesos de elaboración de carácter artesanal en los que está presente la creación de autor como forma de expresión. Cervezas Alhambra cuenta con una amplia variedad de cervezas: Alhambra Reserva 1925, Alhambra Reserva Roja, Alhambra Reserva Citra IPA, Alhambra Especial, Alhambra Tradicional, Alhambra Sin y Las Numeradas, destacadas por su calidad excepcional y sabor único. Para más información visite el sitio web corporativo de Cervezas Alhambra: www.cervezasalhambra.com.

Sobre Mahou San Miguel

Es una compañía de bebidas y servicios, familiar, 100% española e independiente, líder del sector cervecero en nuestro país, con una sólida presencia internacional en más de 70 mercados y un equipo global que supera los 4.400 profesionales. Con 12 centros de elaboración de cerveza -nueve en España y tres en EE.UU.–, cuatro manantiales de agua y una amplia red de distribución, contamos con la mayor huella industrial del sector y una conexión local única.

Tiene más de 135 años de historia, que comienza con el nacimiento de Mahou en 1890 y que continua con la incorporación de San Miguel en 2000 y Cervezas Alhambra en 2007. En 2011, diversificó su negocio incorporando Solán de Cabras y, desde 2025, contamos con el 100% de la cervecera artesana norteamericana Founders Brewing, en cuyo accionariado entramos en 2014.

Su portafolio incluye una amplia gama de cervezas nacionales con marcas icónicas como Mahou Cinco Estrellas, San Miguel Especial y Alhambra Reserva 1925, y cervezas internacionales como Corona o Budweiser. También productos innovadores y creadores de categoría, como San Miguel 0,0, Mahou Barrica o Mahou 0,0 Tostada, y marcas de agua mineral natural, como Solán de Cabras. Además, sigue diversificando más allá de la cerveza con bebidas a base de vino, vermut, café o bebidas energéticas; y a través de nuestro rol como socios de referencia de la Hostelería, ofreciendo servicios integrales para ayudar a su transformación y sostenibilidad futura.

Con foco en las personas y fieles a su máxima de crecer haciendo crecer, promueveel valor de disfrutar de una vida compartida y canaliza su acción social a través de la Fundación Mahou San Miguel.