Vinos
Estos son los vinos de García-Carrión que la encumbran como la mejor bodega española
Con presencia en más de 150 países, el grupo, fundado en 1890, reafirma su compromiso con la elaboración de grandes vinos, siendo el mayor grupo bodeguero familiar de Europa
García-Carrión vuelve a situarse entre las bodegas más destacadas del panorama internacional. En la última edición del Berliner Wine Trophy, uno de los certámenes más influyentes del mundo y patrocinado por la OIV y la Unión Internacional de Enólogos, el jurado internacional ha reconocido a García-Carrión como Mejor Bodega Española y Mejor Bodega de Vinos Espumosos, las dos distinciones más relevantes del concurso.
En este certamen donde compiten miles de vinos de todo el mundo, García-Carrión ha logrado además un total de 41 medallas: 1 Gran Oro, 37 Oros y 3 Platas, consolidando su presencia entre las bodegas con mayor peso en el palmarés.
El máximo reconocimiento de esta edición ha sido el Gran Oro concedido a Marqués de Carrión Reserva 2018, una distinción reservada únicamente a los vinos mejor valorados por el jurado internacional.
“Estar presentes de forma constante en los principales concursos internacionales es el resultado de un trabajo continuado a lo largo del tiempo. Estos reconocimientos reflejan también nuestro compromiso como embajadores del vino español en todo el mundo”, afirma José García Carrión, presidente del grupo García-Carrión.
El reconocimiento como Mejor Bodega de Vinos Espumosos refuerza la posición de García-Carrión en una categoría clave a nivel internacional, donde la empresa cuenta con marcas de referencia como Jaume Serra.
Entre los vinos reconocidos en Berliner Wine Trophy 2026 destacan:
Gran Oro
- Marqués de Carrión Reserva 2018 Rioja
Oros
- Antaño Reserva 2018 Rioja
- Pata Negra Crianza Special Edition 2020 Rioja
- Marqués de Carrión Crianza 2019 Rioja
- Antaño Rosado 2025 Rioja
- Viña Arnaiz Reserva 2017 Rioja
- Viña Arnaiz Roble 2024 Ribera del Duero
- Pata Negra Roble 2024 Ribera del Duero
- Viña Arnaiz Reserva 2020 Ribera del Duero
- Pata Negra Reserva 2020 Ribera del Duero
- Mayor de Castilla Reserva 2020 Ribera del Duero
- Pata Negra Sauvignon Blanc 2025 Rueda
- Castillo de Aza Crianza 2021 Ribera del Duero
- Pata Negra Roble 2023 Ribera del Duero
- Cava Jaume Serra Rosado Bouquet Brut
- Cava Jaume Serra Sleeve Rosado Brut
- Cava Jaume Serra Pinot Noir Rosado Brut
- Mayor de Castilla Roble 2023 Ribera del Duero
- Cava Jaume Serra Brut Nature
- Cava Jaume Serra Sleeve Brut
- Cava Jaume Serra Sleeve Brut Nature
- Cava Jaume Serra Ice Rosado
- Pata Negra Apasionado Jumilla
- Pata Negra Reserva 2019 Valdepeñas
- Pata Negra Reserva Cepas Viejas 2019 Valdepeñas
- Don Luciano Reserva 2019 La Mancha
- Señorío de los Llanos Reserva 2019 Valdepeñas
- Castillo San Simón Crianza 2021 Jumilla
- Pata Negra Reservado 2014 Valdepeñas
- Don Luciano Brut
- Don Luciano Semiseco
- Vegaverde Zero Blanco
- Pata Negra Roble Special Edition 2023 Toro
Fundada en 1890 en Jumilla, García-Carrión es hoy el mayor grupo bodeguero familiar de Europa, con presencia en más de 150 países y bodegas en las principales Denominaciones de Origen españolas. Su propósito sigue intacto desde hace más de 135 años: elaborar grandes vinos desde el origen, con orgullo, innovación y coherencia.
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