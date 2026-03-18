Cervezas Alhambra reúne gastronomía y cerveza con una cena maridaje en Sapidum

Cervezas Alhambra celebró anoche una nueva cita de Murcia Origen con la segunda edición de ‘Degustando Sentidos’, un encuentro gastronómico pensado para descubrir sin prisa el maridaje entre distintas variedades de la marca y la cocina de autor. El encuentro tuvo lugar en el restaurante Sapidum, en Molina de Segura, un espacio ubicado en una antigua casa rehabilitada que combina tradición local y una propuesta culinaria contemporánea.

Durante la velada, el beer sommelier Julio Cerezo compartió con los comensales las claves de cada combinación, explicando cómo los perfiles de cada cerveza realzan sabores, texturas y aromas en cada plato.

La noche comenzó con Alhambra Especial, una cerveza equilibrada con notas de cereal tostado y amargor suave que acompañó un gambón en tempura elaborada con la propia cerveza. La textura crujiente de la fritura resaltaba la jugosidad del producto, mientras los matices de la cerveza reforzaban el carácter marino del plato.

A continuación, los asistentes disfrutaron de Alhambra Radler, cuyo perfil cítrico y refrescante se combinó con una flor de alcachofa sobre cremoso de parmesano y crujiente de jamón ibérico, una propuesta que equilibraba la intensidad del queso con el toque salino del jamón.

La siguiente combinación estuvo protagonizada por Alhambra Reserva 1925, una cerveza de mayor cuerpo que se maridó con un sashimi de lubina con salsa de lima, soja y perlas de wasabi. Sus notas tostadas acompañaban los contrastes cítricos y picantes del plato.

La Alhambra Reserva Roja fue servida junto a un bao de carrillera ibérica con demiglace, cebolla caramelizada y mayonesa de hoisin / La Opinión

Por último, le tocó el turno a Alhambra Reserva Roja, de carácter intenso y matices tostados y especiados, servida junto a un bao de carrillera ibérica con demiglace, cebolla caramelizada y mayonesa de hoisin, una elaboración melosa que encontraba en esta cerveza el contrapunto perfecto.

Artesanía e identidad local

Además de la propuesta gastronómica, la velada contó con la colaboración de Murcianadas, el proyecto creativo de la diseñadora Diana Pérez, en línea con el objetivo de Murcia Origen de dar visibilidad al talento artesano de la Región. Como recuerdo del encuentro, los asistentes recibieron uno de los posavasos diseñados por la creadora, una pieza inspirada en la identidad local que conecta de forma natural con el universo cervecero.

Con iniciativas como ‘Degustando Sentidos’, Cervezas Alhambra continúa impulsando encuentros dentro de Murcia Origen que ponen en valor el talento local y la cultura gastronómica, invitando a detenerse en cada elaboración y a disfrutarla sin prisa.

Sobre Cervezas Alhambra

Nacida en la ciudad de Granada en 1925, y desde 2007 parte de la compañía familiar 100% española líder del sector cervecero en nuestro país, Mahou San Miguel, Cervezas Alhambra lleva más de 100 años creando, sin prisa, cervezas en las que el tiempo juega un papel fundamental para elaborar sus diferentes gamas de gran calidad a través de meticulosos procesos de elaboración de carácter artesanal en los que está presente la creación de autor como forma de expresión. Cervezas Alhambra cuenta con una amplia variedad de cervezas: Alhambra Reserva 1925, Alhambra Reserva Roja, Alhambra Reserva Citra IPA, Alhambra Especial, Alhambra Tradicional, Alhambra Sin y Las Numeradas, destacadas por su calidad excepcional y sabor único. Para más información visite el sitio web corporativo de Cervezas Alhambra: www.cervezasalhambra.com.

Sobre Mahou San Miguel

Es una compañía de bebidas y servicios, familiar, 100% española e independiente, líder del sector cervecero en nuestro país, con una sólida presencia internacional en más de 70 mercados y un equipo global que supera los 4.400 profesionales. Con 12 centros de elaboración de cerveza -nueve en España y tres en EE.UU.–, cuatro manantiales de agua y una amplia red de distribución, contamos con la mayor huella industrial del sector y una conexión local única.

Tiene más de 135 años de historia, que comienza con el nacimiento de Mahou en 1890 y que continua con la incorporación de San Miguel en 2000 y Cervezas Alhambra en 2007. En 2011, diversificó su negocio incorporando Solán de Cabras y, desde 2025, contamos con el 100% de la cervecera artesana norteamericana Founders Brewing, en cuyo accionariado entramos en 2014.

Su portafolio incluye una amplia gama de cervezas nacionales con marcas icónicas como Mahou Cinco Estrellas, San Miguel Especial y Alhambra Reserva 1925, y cervezas internacionales como Corona o Budweiser. También productos innovadores y creadores de categoría, como San Miguel 0,0, Mahou Barrica o Mahou 0,0 Tostada, y marcas de agua mineral natural, como Solán de Cabras. Además, sigue diversificando más allá de la cerveza con bebidas a base de vino, vermut, café o bebidas energéticas; y a través de nuestro rol como socios de referencia de la Hostelería, ofreciendo servicios integrales para ayudar a su transformación y sostenibilidad futura.

Con foco en las personas y fieles a su máxima de crecer haciendo crecer, promueveel valor de disfrutar de una vida compartida y canaliza su acción social a través de la Fundación Mahou San Miguel.