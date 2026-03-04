Cervezas Alhambra reúne poesía, gastronomía y creación musical en la agenda de marzo de Murcia Origen

Cervezas Alhambra presenta la programación de marzo de Murcia Origen, su propuesta cultural y gastronómica en la ciudad, con tres nuevas citas que pondrán el foco en la poesía, la gastronomía y el proceso creativo musical. Una agenda que invita a descubrir el talento local y a disfrutar cada experiencia sin prisa, desde el respeto por el tiempo, la materia prima y la creación de autor.

‘UNIVerso Murcia’ abrirá la programación el 11 de marzo a las 20:00h en Los Pájaros Ateneo Huertano, en colaboración con Poetry Slam Cartagena. El encuentro transformará el formato slam en una experiencia literaria participativa en la que seis poetas de la Región compartirán sus textos ante el público, que decidirá con su voto qué autores pasan a la final.

La programación continuará el 17 de marzo a las 20:30h en el restaurante Sapidum, que abrirá sus puertas para una nueva edición de ‘Degustando Sentidos’. En esta ocasión, la cocina Sapidum elaborará un menú concebido para dialogar con tres variedades de la marca: Alhambra Especial, Alhambra Reserva 1925 y Alhambra Reserva Roja. El beer sommelier Julio Cerezo acompañará la experiencia, aportando contexto y conocimiento sobre cada referencia y guiando a los asistentes en el descubrimiento de sus matices.

La agenda de marzo se completará el día 25 en La Porchá con una nueva cita de ‘Canciones Contadas’. El encuentro contará con la participación de Jorge Ruiz, líder del conocido grupo Maldita Nerea, que compartirá el proceso creativo que da forma a sus canciones y el contexto en el que nacen sus composiciones. Como es habitual, la velada estará conducida por el crítico musical Miguel Tébar Almansa (M. Lacroix), quien guiará la conversación entre el artista y el público para profundizar en las historias y decisiones que se esconden tras cada composición.

El acceso a los encuentros de marzo será gratuito con aforo limitado. Las invitaciones para UNIVerso Murcia y Canciones Contadas podrán descargarse a través de los canales oficiales de @murciaorigen, mientras que la experiencia gastronómica de Degustando Sentidos se gestionará mediante sorteo en las mismas redes sociales.

Con esta agenda de marzo, Cervezas Alhambra continúa consolidando Murcia Origen como un espacio en el que la cultura y la gastronomía se viven desde la cercanía, el respeto por el proceso y el tiempo necesario para disfrutarlas sin prisa.

Sobre Cervezas Alhambra

Nacida en la ciudad de Granada en 1925, y desde 2007 parte de la compañía familiar 100% española líder del sector cervecero en nuestro país, Mahou San Miguel, Cervezas Alhambra lleva más de 100 años creando, sin prisa, cervezas en las que el tiempo juega un papel fundamental para elaborar sus diferentes gamas de gran calidad a través de meticulosos procesos de elaboración de carácter artesanal en los que está presente la creación de autor como forma de expresión. Cervezas Alhambra cuenta con una amplia variedad de cervezas: Alhambra Reserva 1925, Alhambra Reserva Roja, Alhambra Reserva Citra IPA, Alhambra Especial, Alhambra Tradicional, Alhambra Sin y Las Numeradas, destacadas por su calidad excepcional y sabor único. Para más información visite el sitio web corporativo de Cervezas Alhambra: www.cervezasalhambra.com.

Sobre Mahou San Miguel

Es una compañía de bebidas y servicios, familiar, 100% española e independiente, líder del sector cervecero en nuestro país, con una sólida presencia internacional en más de 70 mercados y un equipo global que supera los 4.400 profesionales. Con 12 centros de elaboración de cerveza -nueve en España y tres en EE.UU.–, cuatro manantiales de agua y una amplia red de distribución, contamos con la mayor huella industrial del sector y una conexión local única.

Tiene más de 135 años de historia, que comienza con el nacimiento de Mahou en 1890 y que continua con la incorporación de San Miguel en 2000 y Cervezas Alhambra en 2007. En 2011, diversificó su negocio incorporando Solán de Cabras y, desde 2025, contamos con el 100% de la cervecera artesana norteamericana Founders Brewing, en cuyo accionariado entramos en 2014.

Su portafolio incluye una amplia gama de cervezas nacionales con marcas icónicas como Mahou Cinco Estrellas, San Miguel Especial y Alhambra Reserva 1925, y cervezas internacionales como Corona o Budweiser. También productos innovadores y creadores de categoría, como San Miguel 0,0, Mahou Barrica o Mahou 0,0 Tostada, y marcas de agua mineral natural, como Solán de Cabras. Además, sigue diversificando más allá de la cerveza con bebidas a base de vino, vermut, café o bebidas energéticas; y a través de nuestro rol como socios de referencia de la Hostelería, ofreciendo servicios integrales para ayudar a su transformación y sostenibilidad futura.

Con foco en las personas y fieles a su máxima de crecer haciendo crecer, promueveel valor de disfrutar de una vida compartida y canaliza su acción social a través de la Fundación Mahou San Miguel.