De la cocina murciana al podio europeo: Tipi corona su revolución gastronómica con inteligencia artificial

La innovación gastronómica hecha en Murcia brilla con luz propia en el panorama europeo. La startup Tipi, fundada por el hostelero Samuel Carrillo, ha sido proclamada ganadora del Future Gastronomy Startup Forum, celebrado en el marco de HIP – Horeca Professional Expo 2026, uno de los principales encuentros de innovación hostelera del continente. El reconocimiento, impulsado por GOe – Gastronomy Open Ecosystem y el Basque Culinary Center, sitúa al proyecto murciano entre las propuestas con mayor potencial para transformar el futuro de la gestión económica en hostelería.

El jurado del foro destacó la capacidad de Tipi para abordar uno de los desafíos más persistentes del sector independiente: la falta de control financiero accesible desde la propia cocina. Frente a sistemas tradicionales complejos y alejados de la realidad operativa, la startup ha desarrollado un asistente de voz basado en Inteligencia Artificial que permite a los profesionales crear escandallos en segundos, monitorizar variaciones de precios de proveedores y detectar errores en facturación, todo ello sin abandonar el ritmo de trabajo en los fogones.

Resultados tangibles desde las primeras implementaciones

Según Las GastroCrónicas, los datos avalan el enfoque práctico de la herramienta. En sus primeras pruebas en restaurantes reales, Tipi ha permitido identificar errores acumulados de hasta 8.000 euros en facturas de proveedores, detectar subidas de precios no comunicadas en ingredientes clave y reducir en más de un 60% el tiempo que los equipos dedican al control de costes. «Durante años, la digitalización en hostelería se ha centrado en reservas o marketing, pero el control económico ha quedado fuera del foco porque era complejo y poco accesible», explica Samuel Carrillo, fundador de Tipi, con 13 años de trayectoria en hostelería profesional y nueve años gestionando negocios del sector. «Nuestro objetivo es devolver ese control al hostelero desde la propia cocina».

Un premio con proyección estratégica

Como startup ganadora, Tipi se integrará en el ecosistema de innovación de GOe en Donostia–San Sebastián, donde accederá a mentoría especializada, conexiones con inversores y alianzas con empresas líderes del sector gastronómico y tecnológico. Esta integración acelerará el desarrollo de nuevas funcionalidades, como la validación automática de facturas, la anticipación de desviaciones económicas y herramientas predictivas para mejorar la toma de decisiones en tiempo real.

El reconocimiento supone un impulso decisivo para el proyecto murciano, que aspira a contribuir a una hostelería más profesionalizada, sostenible y preparada para afrontar un entorno económico cada vez más exigente. En un contexto marcado por la volatilidad de los costes y la presión sobre los márgenes, Tipi emerge como una solución práctica para restaurantes que buscan recuperar el control sin sacrificar su esencia creativa.

Un equipo joven con vocación transformadora

Detrás de Tipi late un equipo multidisciplinar formado por profesionales murcianos y talento tecnológico de primer nivel. Junto a Samuel Carrillo, figuran nombres como Jorge Alemán, con experiencia en startups internacionales; José Ramón Montes, ingeniero de producto y creador de contenido tecnológico; y Martí Malek, CTO especializado en experiencias de usuario. Su lema, «Cocineros, volved a los fuegos«, resume una filosofía clara: la tecnología debe liberar tiempo para lo esencial, no añadir complejidad.

La participación en HIP y este galardón refuerzan la proyección de Tipi más allá de las fronteras regionales. Con una solución que combina voz, inteligencia artificial y conocimiento profundo del sector, la startup murciana demuestra que la innovación con impacto real puede nacer en cualquier cocina, siempre que haya pasión, rigor y ganas de cambiar las reglas del juego.

Sobre Tipi

Tipi es una startup murciana que desarrolla el primer asistente de voz con Inteligencia Artificial diseñado para integrarse en la cocina profesional. Su tecnología permite crear escandallos al instante, controlar variaciones en los precios de proveedores y conocer el coste real de cada plato, facilitando el control económico del negocio desde el propio entorno operativo del hostelero.