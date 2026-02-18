La miel deja el desayuno y se convierte en protagonista gourmet

La miel quiere cambiar de registro. Durante décadas asociada casi exclusivamente al desayuno, este producto histórico vuelve a ocupar un lugar central en la cocina contemporánea. Esa es la propuesta que articulan Casa Gourmet y Alemany con su nueva selección gourmet: entender la miel no como un simple endulzante, sino como un ingrediente capaz de aportar profundidad, contraste y complejidad a platos salados.

La selección gourmet Alemany reúne mieles artesanas, quesos de oveja, pan Obando y Rioja Vega Edición Limitada 2021, disponible en exclusiva en Casa Gourmet por 39 euros. / Alemany

La selección, disponible exclusivamente en Casa Gourmet por 39 euros —frente a un valor real de 70 euros, lo que supone un descuento cercano al 44 %— reúne mieles monoflorales, especialidades aromatizadas, quesos de oveja Carmen, garrotes y cucharas de pan Obando y el tinto Rioja Vega Edición Limitada 2021, elaborado con tempranillo y graciano y criado durante 14 meses en barrica.

Más de 140 años de tradición apícola

Fundada a finales del siglo XIX, Alemany acumula más de 140 años de trayectoria en la apicultura artesanal. Sus mieles de origen han pasado de la despensa tradicional a formar parte de la alta gastronomía, donde el producto y la trazabilidad marcan la diferencia.

En esta selección conviven referencias clásicas como la miel selección de naranjo o la miel de tomillo, junto a elaboraciones más contemporáneas. Entre ellas destaca especialmente la miel con trufa, fruto de la colaboración con Laumont, que combina la suavidad natural de la miel con el aroma elegante y persistente de la trufa negra. Pensada para quesos curados, carnes asadas o incluso platos informales como pizzas finas o huevos fritos, es la referencia que mejor simboliza este giro gastronómico.

La miel de tomillo Alemany aporta un matiz balsámico y ligeramente herbal a una coca salada con queso y nueces, ejemplo del potencial gastronómico del producto más allá del desayuno. / Alemany

También se incluye el pack de miel con frutos secos —70 % miel y 30 % de frutos secos—, que aporta textura crujiente y amplía las posibilidades de maridaje.

Un maridaje completo

La propuesta no se limita al producto dulce. Los quesos de oveja Carmen —uno con ajo negro y otro selección viejo, curado durante más de 180 días— aportan intensidad y matices umami que dialogan con las distintas mieles. El conjunto se completa con garrotes y cucharas de pan Obando, que aportan el crujiente necesario para construir el bocado.

El cierre lo firma Rioja Vega Edición Limitada 2021, un rioja estructurado, de fruta negra madura y notas especiadas, capaz de equilibrar la grasa del queso y el dulzor de la miel sin imponerse.

El tinto Rioja Vega Edición Limitada 2021, elaborado con tempranillo y graciano y criado durante 14 meses en barrica. / Alemany

La miel en la cocina: recetas que lo demuestran

La selección se acompaña además de propuestas culinarias que refuerzan el posicionamiento gastronómico del producto. Entre ellas, una coca con queso y miel de tomillo; un salmón glaseado con miel de naranjo; piruletas de miel con frutos secos; y un cheesecake con miel, donde el dulzor natural sustituye parcialmente al azúcar refinado.

Son ejemplos prácticos que demuestran que la miel puede ir mucho más allá del desayuno y convertirse en un ingrediente versátil en cocina salada y dulce.