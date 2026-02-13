Bodegas Alceño fue fundada en 1870 por Roque Martínez y se encuentra en pleno centro de Jumilla, siendo ésta la bodega comercial más antigua de la zona, una bodega que se caracteriza por su tradición familiar, y que a día de hoy sigue manteniendo intactas las instalaciones originales.

En 2011 fue adquirida por la familia Bastida, que entonces ya contaba con una trayectoria de varias generaciones dedicadas al mundo del vino y a la agricultura. Andrés Bastida es hijo y nieto de viticultores. Por los años 50 su abuelo Antonio Bastida ya vendía vino a granel el vino que elaboraba, y su labor sentó las bases agrícolas y de conocimiento de terreno en la zona de Murcia.

Las Caras del Vino: Andrés Bastida de Bodegas Alceño / Víctor Soriano

Juan Bastida, padre de Andrés, decidió continuar con el legado del abuelo Antonio y en 1977 fundó su primera bodega en Hoya del Campo. La empresa dejó de ser solo una explotación de viñedos para convertirse en una bodega con capacidad propia de elaboración y comercialización.

Todo esto fue el caldo de cultivo donde nació y se crio Andrés Bastida, junto con sus hermanos Juan, Rafa y Ana. Vivió y respiró vino desde niño y eso se nota al instante. Su pasión y su conocimiento lo llevó a estudiar Enología junto con su hermano Rafa.

En 2011 la familia Bastida decidió comprar Bodegas Alceño, y desde entonces Andrés Bastida se convirtió en el gerente y representante de la nueva generación, liderando la etapa de mayor crecimiento estratégico de la bodega, pero manteniendo los métodos más tradicionales que dan fama a la marca.

Andrés y yo no nos conocíamos anteriormente pero cuando me puse en contacto con él para ver si quería participar en mi proyecto de Las Caras del Vino, su entusiasmo por participar me pareció genial. Luego cuando lo conocí en persona entendí todo.

Quedamos en la bodega y nada más verlo me sorprendió la cercanía tan familiar que transmitía. No llevábamos ni diez minutos hablando y parecía que lo conociera de toda la vida, y eso es porque Andrés es un personamuy cercana y muy familiar. Empezamos la visitapor la zona más antigua de la bodega. Es una zona realmente abrumadora en donde está todo oscuro lleno de cubas de miles de litros con un olor profundo a madera impregnada durante años de vino. Esa zona está intacta desde 1870 cuando se fundó la bodega, pero sigue siendo visitable y además se sigue trabajando allí mismo.

Evidentemente para mí como fotógrafo aquello me resulto embriagador con algunas zonas solamente iluminadas por la entrada de luz de una puerta o una ventana. Vamos que me vine arriba y empezamos a hacer fotos de esas que me gustan a mi. Andrés, fantástico, se puso en mis manos y se dejó llevar por toda la zona.

Conforme íbamos avanzando Andrés me iba contando la relación tan estrecha que siempre ha tenido con el mundo del vino y con su familia, su abuelo, sus padres y sus hermanos que son parte de la bodega, y el entusiasmo que mantiene por un proyecto que ya su padre tenía en mente cuando fundó la bodega Bastida en Hoya del Campo.

Luego pasamos a la zona donde se almacena el vino, principalmente en depósitos de hormigón que a día de hoy almacenan más de 3.500.000 litros. Algo realmente brutal. Las instalaciones que como ya dije tienen más de siglo y medio, fueron creciendo con los años y llegaron a tener 4 ampliaciones de naves y locales anexos creando una red impresionante para producir vino de calidad.

Andrés es pura energía y pasión, y se notó durante todo el tiempo que estuvimos charlando y haciendo fotografías para el reportaje. Claro que yo tampoco paro de hablar con lo que pasamos un rato estupendo. Después de todo este paseo fotográfico-vinícola por la bodega, pasamos a la zona de barricas. Ahí fue cuando me esperabauna sorpresa que ya me había comentado anteriormente Andrés diciéndome que iba a conocer al “padre de los vinos”.

Claro yo no me esperaba que en una zona totalmente oscura y exenta de cualquier ruido, me iba a encontrar con que llevan décadas preparando un vino dulce centenario, algo súper especial, algo que se ha ido transmitiendo entre generaciones y que su padre prepara como un tesoro.

En un rincón, hay una tonel, como el que tenía mi padre en el restaurante, sobre patas de madera. Era el tonel de su padre, aquel en el que ha ido añadiendo durante muchos años todo ese amor y pasión por el vino, donde solo se puede sacar con caña para no alterar sabor, y que sinceramente ha sido uno de los vinos más especiales que he probado en mi vida.

Tanto la visita a la bodega, como el hecho de haber conocido a Andrés Bastida supuso una estupenda experiencia y hace que siga entusiasmado por continuar con este proyecto tan bonito y enriquecedor como está siendo Las Caras del Vino.

Salud !!