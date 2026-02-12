Cervezas Alhambra continúa en febrero la programación gastronómica de Murcia Origen con dos nuevas citas

Cervezas Alhambra continúa desarrollando la programación de Murcia Origen, su propuesta cultural en la ciudad, con dos nuevas experiencias centradas en la gastronomía y en el valor del proceso creativo: Cata Maridaje y Degustando Sentidos. Dos citas que invitan a descubrir el origen de cada elaboración y a disfrutarla sin prisa, desde una mirada atenta al origen, la materia prima y el tiempo.

El primer encuentro tendrá lugar el 18 de febrero a las 20.30h en el Bar de las Artes, con una nueva Cata Maridaje guiada por el beer sommelier Julio Cerezo. A través de un recorrido sensorial por tres variedades de Cervezas Alhambra, los asistentes podrán descubrir los matices de cada elaboración en diálogo con una propuesta gastronómica diseñada para la ocasión, en un encuentro pensado para disfrutar con calma y desde los cinco sentidos.

Por su parte, el 24 de febrero a las 20.30h, el restaurante Abonico acogerá el primer Degustando Sentidos de la temporada. En esta ocasión, el chef Jesús Juárez será el encargado de dar forma a una experiencia gastronómica basada en el producto local y en técnicas que combinan tradición e innovación, desde la huerta murciana hasta influencias de la cocina asiática, en un formato que invita a detenerse en el proceso y en el origen de cada plato.

Como novedad, este encuentro contará con la participación de Gimiele, proyecto apícola familiar de la Región de Murcia con más de dos décadas de trayectoria. Sus fundadores, Elena y Ginés, compartirán con los asistentes el origen y el proceso de elaboración de su miel artesana, poniendo en valor un saber ligado al territorio, al tiempo y a la tradición, en sintonía con la filosofía que vertebra Murcia Origen.

El acceso a ambos encuentros será gratuito mediante invitación y sorteo, disponible a través de las redes sociales de @murciaorigen.

Con estas nuevas citas, Cervezas Alhambra reafirma su compromiso con la gastronomía local y con una forma de entender la cultura desde el respeto por los procesos, el origen y el tiempo necesario para crear experiencias que merezcan la pena.

Sobre Cervezas Alhambra

Nacida en la ciudad de Granada en 1925, y desde 2007 parte de la compañía familiar 100% española líder del sector cervecero en nuestro país, Mahou San Miguel, Cervezas Alhambra lleva más de 100 años creando, sin prisa, cervezas en las que el tiempo juega un papel fundamental para elaborar sus diferentes gamas de gran calidad a través de meticulosos procesos de elaboración de carácter artesanal en los que está presente la creación de autor como forma de expresión. Cervezas Alhambra cuenta con una amplia variedad de cervezas: Alhambra Reserva 1925, Alhambra Reserva Roja, Alhambra Reserva Citra IPA, Alhambra Especial, Alhambra Tradicional, Alhambra Sin y Las Numeradas, destacadas por su calidad excepcional y sabor único. Para más información visite el sitio web corporativo de Cervezas Alhambra: www.cervezasalhambra.com

Sobre Mahou San Miguel

Es una compañía de bebidas y servicios, familiar, 100% española e independiente, líder del sector cervecero en nuestro país, con una sólida presencia internacional en más de 70 mercados y un equipo global que supera los 4.400 profesionales. Con 12 centros de elaboración de cerveza -nueve en España y tres en EE.UU.–, cuatro manantiales de agua y una amplia red de distribución, contamos con la mayor huella industrial del sector y una conexión local única.

Tiene más de 135 años de historia, que comienza con el nacimiento de Mahou en 1890 y que continua con la incorporación de San Miguel en 2000 y Cervezas Alhambra en 2007. En 2011, diversificó su negocio incorporando Solán de Cabras y, desde 2025, contamos con el 100% de la cervecera artesana norteamericana Founders Brewing, en cuyo accionariado entramos en 2014.

Su portafolio incluye una amplia gama de cervezas nacionales con marcas icónicas como Mahou Cinco Estrellas, San Miguel Especial y Alhambra Reserva 1925, y cervezas internacionales como Corona o Budweiser. También productos innovadores y creadores de categoría, como San Miguel 0,0, Mahou Barrica o Mahou 0,0 Tostada, y marcas de agua mineral natural, como Solán de Cabras. Además, sigue diversificando más allá de la cerveza con bebidas a base de vino, vermut, café o bebidas energéticas; y a través de nuestro rol como socios de referencia de la Hostelería, ofreciendo servicios integrales para ayudar a su transformación y sostenibilidad futura.

Con foco en las personas y fieles a su máxima de crecer haciendo crecer, promueveel valor de disfrutar de una vida compartida y canaliza su acción social a través de la Fundación Mahou San Miguel.