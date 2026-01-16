Las Caras del Vino: Laura y José Luis - Bodegas Casa Rojo

Cuando entras a Bodegas Casa Rojo, lo primero que ves en el vestíbulo es un letrero luminoso que dice “Wine is Love”, y sin duda esta es la frase que mejor define a esta pareja formada por José Luis y Laura, dos personas que aman apasionadamente el mundo del vino.

Laura y José Luis - Bodegas Casa Rojo / Víctor Soriano

Fue en 2007 durante un evento de gastronomía y vinos que se celebraba en Tokyo, en el hotel New Otani, donde Laura y José Luis se conocieron y a partir de ahí decidieron emprender juntos un proyecto enológico para arropar su pasión por el vino.

Laura y José Luis - Bodegas Casa Rojo / Víctor Soriano

Los primeros años empezaron a elaborar sus propios vinos con uvas autóctonas de diferentes regiones vinícolas, con la intención de destacar el carácter varietal como perfil diferenciador , por encima del origen o la crianza.

Laura y José Luis - Bodegas Casa Rojo / Víctor Soriano

Empezaron alquilando bodegas y comprando uva, y creando vinos con carácter propio, viajando a lo largo y lo ancho de la península, recorriendo sus diferentes tierras, descubriendo las diferentes variedades autóctonas, impulsados por su curiosidad, su amor por el vino y por la búsqueda de la excelencia enológica.

Laura y José Luis - Bodegas Casa Rojo / Víctor Soriano

Fruto de todo este esfuerzo dio lugar a la serie The Wine Gurus, uno de los proyectos más emblemáticos de Casa Rojo, creando 7 vinos únicos, cada uno con su propia personalidad y denominación de origen, marcando un punto de partida para la marca con vinos como La Marimorena, El Gordo del Circo o el archiconocido MachoMan, un monovarietal monastrell, sello inconfundible de la bodega.

Laura y José Luis - Bodegas Casa Rojo / Víctor Soriano

En 2015, tras 8 años elaborando vinos de forma itinerante, se construye la bodega de Murcia y adquieren y plantan varias hectáreas de viñedos en el Paraje de la Raja, entre la Sierra del Carche y la Sierra de la Pila, con cepas de Monastrell, Garnacha y un pequeño porcentaje de Syrah y Petit Verdot.

Laura y José Luis - Bodegas Casa Rojo / Víctor Soriano

Allí empezaron a elaborar una nueva serie de vinos únicos tras crear su primera bodega propia, un espacio único, moderno y embriagador, pero diseñado con el respeto por la tradición, un espacio pensado para el disfrute de todos aquellos apasionados por el mundo del vino, como lo son José Luis y Laura.

Laura y José Luis - Bodegas Casa Rojo / Víctor Soriano

Aunque Cara Rojo ha sido ampliamente reconocida por sus diseños modernos y atrevidos, y por acciones frescas y coloridas bajo una clara estrategia innovadora, detrás de todo eso hay un enorme respeto por la elaboración tradicional, por la tierra y por la experiencia enológica que son la base de la calidad de sus vinos, cosa que puedes comprobar si decides visitar la bodega, en alguno de sus emblemáticos eventos enológicos.

Laura y José Luis - Bodegas Casa Rojo / Víctor Soriano

En 2023 Jose Luis y Laura adquirieron otras 10 hectáreas en Ribera del Duero, donde esta su segunda bodega, en Curiel de Duero, y allí nació el segundo vino más emblemático de la bodega: Tinta Fina, la versión femenina de MachoMan.

Laura y José Luis - Bodegas Casa Rojo / Víctor Soriano

Los que conocemos personalmente a José Luis y a Laura, sabemos que Casa Rojo es un proyecto levantado con el amor y la pasión que ellos sienten por el mundo del vino, y que transmiten en cada paso que dan, en cada proyecto nuevo que nace o en sus incesantes viajes por todo el mundo presentando sus novedades como la nueva familia de vinos parcelarios: Minami.