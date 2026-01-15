Aprende a tirar correctamente una cerveza con este curso de Estrella de Levante

El equipo de Estrella de Levante pone en marcha una nueva y exclusiva experiencia en su Sala de Catas, pensada para los amantes de la cerveza que quieran ir un paso más allá en el disfrute y conocimiento del producto. Esta nueva propuesta se suma a las visitas con maridaje y degustación que la cervecera ofrece durante todo el año los fines de semana, ampliando así su programa de actividades gastronómicas.

La nueva experiencia se celebrará en siete sesiones, - 30 de enero, 27 de febrero, 27 marzo, 29 de mayo, 25 septiembre, 23 octubre, 27 de noviembre - siempre en viernes, y permitirá a los asistentes disfrutar de una actividad que aúna formación, degustación y gastronomía en un solo plan.

La jornada comienza con un curso de tiraje de cerveza, impartido por los maestros de catas de Estrella de Levante, donde los participantes aprenderán las claves para servir una cerveza perfecta: técnica, temperatura, espuma y cuidados del grifo, todo ello de forma práctica y participativa.

Tras el curso, la experiencia continúa con una cata maridaje de las nuevas cervezas de temporada de Estrella de Levante, una oportunidad única para descubrir sus matices, aromas y particularidades. La cata se acompaña de cuatro tapas gastronómicas, especialmente diseñadas para armonizar con cada una de las cervezas de temporada y potenciar la experiencia sensorial.

Con un precio de 20 euros por persona, esta nueva propuesta refuerza la apuesta de Estrella de Levante por la divulgación de la cultura cervecera, ofreciendo una forma diferente y completa de aprender, degustar y maridar cerveza en un entorno único como su Sala de Catas. Una cita imprescindible para quienes quieran vivir la cerveza desde dentro, de la mano del equipo que mejor conoce el carácter y la esencia de Estrella de Levante.