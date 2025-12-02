El Mejor Panettone de España, Portugal y Andorra se hace en el pueblo murciano de Moratalla por la pastelería Cremoso - La Casa del Panettone

La escena se ha repetido en Milán, pero esta vez con un acento muy reconocible: el del Noroeste murciano. La pastelería Cremoso - La Casa del Panettone, ubicada en el municipio de Moratalla, acaba de convertirse en protagonista absoluta del mayor escaparate internacional del panettone al alzarse con el premio al Mejor Panettone Clásico de España, Portugal y Andorra 2025. Un reconocimiento que concede la organización IrcaGroup Ibérica dentro de su campeonato anual, celebrado en Italia y considerado una referencia en el sector por el nivel de los participantes y el criterio técnico del jurado.

El logro no llega solo. En la misma edición, Cremoso ha sumado dos distinciones más: el tercer premio al Mejor Artesano del Panettone de la Península Ibérica 2025 y el tercer premio al Panettone de Fruta Innovador 2025, este último gracias a una pieza bautizada como 'El perfume de mi madre', que el jurado ha destacado por su planteamiento sensorial y su enfoque creativo. Todo ello en un año especialmente complicado por el altísimo nivel de las propuestas, algo que la propia organización ha subrayado durante la entrega.

La consolidada trayectoria de los panettone en Murcia

La victoria de Cremoso no es un hecho aislado, sino que consolida una tendencia que la Región de Murcia lleva años construyendo. La comunidad se ha convertido en una auténtica exportadora de talento panadero y repostero vinculado al panettone, con nombres propios que ya resuenan dentro y fuera del país.

Ahí están los antecedentes recientes: el obrador La Madrugada, dirigido por Javier Moreno, que acumulaba distinciones como el Oro al Mejor Panettone Artesano de Ibérica 2023, el Premio Artesanía Pan Carrasca 2023, la Miga de Oro 2021 o su papel como subcampeón del Mundo de Panadería en 2017. O el reconocimiento alcanzado por el panettone de Andrés Mármol, seleccionado en 2024 entre los diez mejores panettones de la Península, una clasificación que para los profesionales del sector tiene tanta importancia como un podio internacional.

Con este nuevo triunfo, el mapa de la repostería navideña vuelve a inclinarse hacia el Sureste del país. Y lo hace desde un pueblo de poco más de ocho mil habitantes que, sin embargo, lleva meses colándose en los foros especializados gracias a la evolución de Cremoso y a su empeño por defender el proceso artesano desde la masa madre hasta el horneado final. La propia pastelería ha explicado que el trabajo presentado en Milán es fruto de una preparación intensa y de la colaboración constante con otros profesionales del sector, además del apoyo de referentes como Cartservice CSS o Murcopan.

Quien quiera probar las elaboraciones premiadas no lo tendrá complicado. Cremoso mantiene su obrador abierto en Moratalla, participa este mes en la Muestra de Artesanía de Alfonso X en Murcia (stand 24) y ofrece envíos a través de su web oficial, donde aseguran que los panettones llegan en 24 o 48 horas.