Eligen el queso 'Hechizo' hecho en la Región de Murcia como el Mejor Queso Español del mundo

Un año más la Región de Murcia vuelve a demostrar que su artesanía alimentaria no es casualidad ni tendencia. El protagonista esta vez es Hechizo: el queso de pasta blanda elaborado por la quesería artesanal La Zarcillera, en la pedanía lorquina de Zarcilla de Ramos, que acaba de firmar un logro histórico en el mayor escaparate quesero del planeta.

En los World Cheese Awards 2025, celebrados en el recinto BERNEXPO de Berna (Suiza), Hechizo no solo se alzó como Mejor Queso de Cabra del Mundo, sino que además fue el único queso español que llegó a la final y terminó en el Top 10 mundial, con un octavo puesto absoluto entre 5.244 quesos de 46 países.

Qué es exactamente el queso 'Hechizo'

Hechizo es un queso de pasta blanda, elaborado con leche pasteurizada de cabra, y con una maduración de entre 25 y 35 días. Su carácter se entiende mejor desde la descripción de quienes lo crean: sin corteza es un bocado suave y fundente; con corteza, una explosión de matices totalmente distinta.

En ediciones anteriores ya había cosechado reconocimientos importantes: bronce en 2021 y 2024, plata en 2023 y plata en el Campeonato de los Mejores Quesos de España 2025.

La Zarcillera: artesanía, precisión y cabras en libertad

Detrás de Hechizo está La Zarcillera, una quesería familiar que trabaja con cabras murciano-granadinas criadas en libertad y alimentadas con pastos locales. Ese entorno y esa materia prima marcan de forma decisiva el carácter del producto.

“Estamos pletóricos, muy contentos. Este tipo de reconocimientos refuerza nuestra filosofía de elaborar los quesos uno a uno, a mano y con leche de nuestras propias cabras”, explica Alfonso Pérez-Muelas, maestro quesero y gerente de la casa.

Su forma de trabajar responde a una idea clara, cada pieza debe reflejar la tierra, la tradición y el oficio: “En nuestra quesería hacemos algo más que producir queso: elaboramos experiencias. Trabajamos sin prisas, con precisión y dedicación artesanal”.