Los menús de Navidad para grupos alternativos en Murcia: desde 32€ y con opciones vegetarianas y celíacas

Aunque muchos ya han estrenado su calendario de adviento y llevan desde noviembre con todas sus comidas y cenas de Navidad perfectamente atadas, también hay bastante gente que por despiste, por caos o porque el grupo nunca se pone de acuerdosigue buscando opciones para reunirse antes de que acabe el año

Este 2025 la cosa no estaba fácil: ya a mediados de noviembre, desde la Federación de Empresarios de Hostelería de la Región avisaban de que buena parte de los restaurantes de Murcia centro estaban “a reventar” de reservas.

Aun así muchas personas buscan alternativas: menús veganos, propuestas celíacas, opciones con bebida ilimitada, menús de 30 € y otros un pelín más caros pero igual de útiles si tu grupo quiere algo distinto.

Día de Navidad (48,90 €)

Entrantes clásicos murcianos, caldo con pelota y principal entre arroz del señoret, dorada o carrillera. Milhoja de turrón y bodega completa.

Nochevieja (66,90 €)

Vieira, lubina, carrillera y un postre de avellana. Incluye vinos DO, cava y dulces. La cena empieza a las 21h y sin baile.

Año Nuevo (42,90 €)

Entrantes como berenjena asada o huevos rotos con coral. Principales de arroz del señoret, bacalao gratinado o solomillo. Postre brioche con mango. Con bodega y sobremesa.

Menú 1 (40 €)

Entrantes como chato con almendras, buñuelos de bacalao, croquetas y embutidos. El principal: cordero, pollo brasa o patatas asadas. De postre, milhoja con chocolate. Bebida incluida.

Menú 2 (45 €)

Carpaccio de presa, calamar andaluz, gamba roja y embutidos ibéricos. Principal de secreto o entrecot de ternera con patatas. Brownie con helado. Bebida incluida.

Menú 3 (50 €)

Entrantes variados (calamar, gamba roja, alcachofa a la brasa…). Principal a elegir entre chuletón de ternera, entrecot de cerdo o lubina. Postre de sorbete o brownie de pistacho. Bebida incluida.

Menú 1 (33 €)

Tomate con aceitunas, marinera, sobrasada de chato, jamón ibérico, huevos rotos y pulpo. Principal a elegir entre secreto, arroz a banda, salmón o lubina. Surtido de postres. Sin bebida.

Menú 2 (56 €)

A los entrantes del menú 1 se suman anchoas gourmet, tabla de quesos, gambas al ajillo y calamar. Principales iguales que el menú básico. Bebida incluida.

Menú 3 (58 €)

Entrantes centrados en embutidos, huevo y mojama. El principal es un chuletón de vaca madurada. Postre de paparajote con helado. Bebida incluida.

Día de Navidad (48,90 €)

Pulpo, alcachofas, huevos rotos, tomate y un primer plato de caldo con pelota. El principal puede ser arroz marinero, calamares, dorada o carrillera. Postre de milhoja y bebidas variadas.

Nochevieja (66,90 €)

Menú más elaborado: vieira, lubina con glaseado, carrillera ibérica y un postre tipo red velvet. Incluye bodega y cava.

Año Nuevo (42,90 €)

Entrantes como marinera con ventresca, berenjena asada y huevos rotos. Principal a elegir entre arroz marinero, bacalao o solomillo. Postre brioche de mango. Bebida incluida.

Menú Degustación Invierno 2025 (45 €)

Es un menú por encargo, sin bebida incluida, y se adapta según gustos y presupuesto. Requiere reserva con 48 horas y está pensado como experiencia flexible.

Menú Guirnalda (44 €)

Entrantes de frituras, revuelto de setas, ensalada griega y principales como raviolis de trufa, costillas o berenjena parmigiana. Postre de focaccia de Nutella y bebidas incluidas.

Menú Abeto (49 €)

Burrata al pesto, empanadas argentinas, chorizo criollo y principales entre ravioli argentino, lubina con salsa de naranja o bife de angus. Tartas caseras y bebidas incluidas.

Menú Muérdago (55 €)

Entrantes de salmón y mango, gamba roja a la plancha y pizzetas. Principales de tagliatelle de gamba roja, rodaballo o entrecot. Postre a elegir entre tiramisú o tarta de frutas. Bebida incluida.

Los Manjares del Tío Simón

Opción Vegana (40 €)

Propone hummus con pita crujiente, un salmorejo de mango y jengibre acompañado de berenjena crujiente, escalivada al romero, quinoa con frutos secos y cítricos y una lasaña vegetal. El postre es una mousse de chocolate con aguacate y plátano. La bebida es ilimitada.

Opción Tradicional (40 €)

Incluye saquitos de gambón, queso camembert, pastel de verduras, ensalada con queso de cabra y dos principales a elegir entre costillar asado o lomo de atún. Finaliza con tarta de queso y bebida ilimitada.

Madre de Dios

Menú de Grupo (40 €)

Croquetas de boletus, ensaladilla rusa, calamarcillos con padrón, salchicha de chato murciano con almendra, queso de cabra con tomate confitado y huevos rotos. De principal, secreto ibérico a la brasa. Lleva pan, rosquillas, postre variado y bebida ilimitada.

El Secreto

Menú 33 €

Arranca con marinera, caballito con mayonesa de pimentón, croqueta de cabrales y ensalada de langostinos. Principal de secreto al romero o pescado de temporada y una torrija al Bailey’s para terminar. No incluye bebida.

Menú 40 €

Sumado a los básicos ofrece croqueta de jamón, tomate con ventresca y una tosta de champiñones. El principal vuelve a ser carne o pescado, con tarta de queso y café. Sin bebida.

Menú Vegetariano (30 €)

Tomate con encurtidos, croqueta de cabrales, patatas bravas de la casa, verduras en tempura, coulant y café. Sin bebida.

Menú Celíaco (35 €)

Una marinera adaptada, un serranito con parmesano, ensalada de langostinos, secreto o pescado, más coulant y café. Sin bebida.

Galsó

Menú 36 €

Incluye chips con aceitunas morunas, tartaletas de pulpo, croqueta de gambas, crujiente de secreto ibérico, tosta de sardina y bocado de salmón. Termina con postres al centro y bebida incluida.

Menú 40 €

Similar, pero con platos más contundentes: croqueta de jamón, calamar, almejas y un canelón de rabo de toro con bechamel de trufa. Bebida incluida y surtido de postres.

Las Mulas

Opción Celíaca (35 €)

Marinera adaptada, alcachofa especial del local, ensalada murciana, patatas Real Murcia, almejas y secreto o pescado. Con tarta de queso y café. No incluye bebida.

Opción Vegetariana (35 €)

Pisto, zarangollo, tomate con encurtidos, bravas con alioli ahumado, verduras en tempura y torrija caramelizada. Café incluido. Sin bebida.

Menú 37 €

Marinera, croqueta de rabo de toro, tomate con ventresca y revuelto de gambas. Principal de secreto o pescado y tarta de la abuela con café. Sin bebida.

Menú 32 €

Marinera, empanada, ensalada de cogollos, patatas Real Murcia y carrillera en su jugo o pescado. Postre de paparajote con helado de turrón. Café incluido. Sin bebida.