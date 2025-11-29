Estas son las mejores pastelerías de la Región de Murcia para comprar panetone en Navidad

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, son muchas las personas que empiezan a pensar en una de las grandes protagonistas de estas fechas: los dulces. A los postres tradicionales de la Región de Murcia y a los grandes clásicos nacionales como el turrón o el roscón de Reyes, se ha sumado en los últimos años un invitado de origen italiano: el panettone.

Lejos de tratarse de una moda pasajera, este bollo navideño se ha consolidado en el consumo local y la Región de Murcia se ha convertido en un referente en su elaboración artesanal gracias al trabajo de varios profesionales de la repostería que han logrado reconocimientos a nivel nacional e internacional.

La Madrugada (Javier Moreno): premios que avalan su trayectoria

La panadería La Madrugada, dirigida por Javier Moreno, cuenta con una amplia trayectoria reconocida en el sector. Entre los galardones que figuran en su historial se encuentran el Oro al Mejor Panettone Artesano de Ibérica 2023, el Premio Artesanía Pan Carrasca 2023 y la Miga de Oro 2021, además de haber logrado el subcampeonato del mundo de Panadería en 2017.

Estos reconocimientos sitúan a este obrador como uno de los referentes en la elaboración de panettone artesanal dentro y fuera de la Región. Su presencia activa en redes sociales también refleja el trabajo diario en torno a la panadería y la bollería de alta calidad, con especial atención a las masas fermentadas y a los métodos tradicionales.

La Lorquina: reconocimiento nacional desde Lorca

La pastelería La Lorquina, ubicada en Lorca conseguía el segundo puesto en el concurso ‘Mejor Artesano del Panettone Ibérica 2022’.

El panettone presentado fue elaborado por el artesano Pedro Ángel Ayala, quien buscó reflejar la identidad gastronómica de la zona a través de ingredientes vinculados a distintas culturas que han pasado por la ciudad, como la canela, el anís, los dátiles y el pistacho.

El ‘Murciatone’: una reinterpretación con sello local

El denominado ‘Murciatone’, reconocido por la guía Repsol en 2024, surgía como un proyecto que busca unir la tradición italiana del panettone con los productos característicos de la huerta murciana, una iniciativa que partió de Andrés Mármol, propietario de la pastelería, junto a Marcos Fuentes y Joaquín Ramos.

Para la elaboración de su masa madre se seleccionaron ingredientes propios de la Región de Murcia, como el melocotón de Cieza, el pero de Cehegín, el albaricoque Búlida de Caravaca de la Cruz y el agua de azahar, vinculada históricamente a los cítricos murcianos.

A partir de esta base se han desarrollado diversas variedades, entre ellas chocolate, gianduja, pistacho con limón o marrón glacé con naranja. El producto ha sido presentado en eventos como Fitur, Madrid Fusión, Murcia Gastronómica, SaborArte Cieza y en encuentros profesionales en distintas ciudades españolas, así como en Italia, su país de origen.

Torreblanca: rigor técnico y un proceso altamente cuidado

El nombre de Paco Torreblanca aparece ligado a técnicas exhaustivas en la elaboración del panettone. El proceso descrito en las fuentes incluye un cuidado control de la masa madre, tiempos precisos de amasado y fermentación, así como un horneado ajustado a temperaturas concretas.

Una de las imágenes más características de este proceso es el enfriado del panettone boca abajo tras su salida del horno, una técnica que permite conservar la estructura del bollo durante su enfriado. En su elaboración se emplean frutas y productos procedentes de diferentes puntos de la Región de Murcia, como melocotón de Cieza, albaricoque de Carín, sal de San Pedro del Pinatar y cítricos de la huerta murciana.