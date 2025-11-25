Prueban por la "presentación", repiten por la calidad: aterriza en Murcia una innovadora marca de sushi, 'Llama Sushi'

Al ya amplio menú de opciones para comer en la Región de Murcia se ha sumado en el últiom año una propuesta que mezcla comida oriental, diseño cuidado y una identidad visual bastante potente: Llama a Sushi.

Esta nueva marca, disponible en Murcia capital y en Molina de Segura, ha entrado pisando fuerte gracias a una imagen muy reconocible y una carta muy variada que incluye desde entrantes calientes hasta una larga lista de piezas de sushi en todas sus versiones: nigiris, hosomakis, uramakis, futomakis y varias combinaciones especiales.

Entre los entrantes aparecen opciones como takoyakis, ensalada de encurtidos japoneses, caballitos, gyozas de diferentes rellenos, tiras de pollo o baos rellenos de carrillera y atún picante. Incluso hay una versión dulce del bao con crema de Lotus, algo poco habitual en este tipo de restaurantes.

En cuanto al sushi la propuesta se aleja del minimalismo clásico y apuesta claramente por mezclas más atrevidas: hay piezas con mango, queso crema, foie, trufa, salsa kimchi, mayonesa especial, lima, teriyaki o frutos secos. También aparecen combinaciones tempurizadas y flambeadas, pensadas para potenciar el aroma y el sabor en el último momento.

Además para quienes prefieren no elegir plato a plato, cuentan con packs cerrados que combinan varios tipos de piezas e incluso postres como mochis de distintos sabores (pistacho, cheesecake, chocolate, fresa…).

Otro detalle que ha llamado la atención es su apuesta por crear menús vinculados a perfiles de creadores de contenido locales como Comer y Viajar y Nada Más, Maquiabellica o Lauri Math Teaacher bajo el lema “Los favoritos de…”.

Qué opinan quienes ya lo han probado

Las reseñas de los clientes dejan claras varias cosas. En el lado más positivo se repite mucho la calidad del arroz, la cremosidad de los mochis, la presentación del producto y el diseño del packaging, que en varios casos destacan por ser cuidado, diferente y sin abuso de plástico. También hay quien subraya que hacía falta un sitio especializado en sushi en esa zona concreta y que la calidad del producto está por encima de la media del reparto a domicilio.

Algunos clientes llegan a calificar la experiencia como “una grata sorpresa” y hablan de repetir sin dudarlo destacando la rapidez en la entrega y el buen estado en el que llega la comida.