Estos son los vinos de García-Carrión premiados en el prestigioso Press Wine Competition

García-Carrión se ha situado como la bodega más premiada en la primera edición del Press Wine Competition (PWC), el nuevo certamen organizado por la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino y de las Bebidas Espirituosas (AEPEV), una de las entidades con mayor trayectoria y prestigio en la comunicación especializada del vino en España.

García-Carrión líder del certamen con un total de 11 medallas destaca como la bodega más premiada del concurso, con resultados especialmente brillantes en dos categorías clave:

Cavas y espumosos , donde obtiene tres Gran Oro y dos Oro.

, donde obtiene Ribera del Duero, donde sus Reservas logran dos Gran Oro entre los más valorados de la cata.

El PWC nace con una misión clara: reconocer los vinos que mejor conectan con la crítica, la comunicación y el consumidor, mediante una cata a ciegas realizada exclusivamente por periodistas del vino, escritores especializados, divulgadores consolidados y prescriptores con años de trayectoria interpretando, narrando y recomendando vinos. Su jurado está compuesto por voces que no solo catan: influyen, forman opinión, construyen tendencias y marcan el pulso de lo que se habla y se escribe sobre vino en España.

Medallas obtenidas por JGC

GRAN ORO

Cava Pata Negra Rosado Brut

Cava Pata Negra Organic Brut

Cava Jaume Serra Bouquet Brut

Pata Negra Ribera del Duero Reserva (2020)

Viña Arnaiz Ribera del Duero Reserva (2020)

ORO

Cava Jaume Serra Pinot Noir Rosé Brut

Cava Jaume Serra Vintage Brut Nature (2022)

Pata Negra Ribera del Duero Roble (2023)

Pata Negra Valdepeñas Reserva (2019)

Viña Arnaiz Rioja Crianza (2020)

Mayoral Reservado

El éxito de García-Carrión en esta primera edición confirma la solidez de su estrategia enológica y de comunicación, afianzando su posición de liderazgo dentro del panorama vitivinícola español.

Fundada en 1890 en Jumilla, García-Carrión es hoy el mayor grupo bodeguero familiar de Europa, con presencia en más de 150 países y bodegas en las principales Denominaciones de Origen españolas. Su propósito sigue intacto desde hace más de 135 años: elaborar grandes vinos desde el origen, con orgullo, innovación y coherencia.