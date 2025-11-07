Las Caras del Vino: Rosana Madrid, de bodega Madrid Romero

Estaba trabajando realizando un reportaje fotográfico en un evento organizado por Adimur, y entre los ponentes que había esa noche, se encontraba Rosana Madrid, periodista, enóloga y gerente de la bodega Madrid Romero.

LAS CARAS DEL VINO - MADRID ROMERO / Víctor Soriano

Durante el evento, nos estuvo comentando su experiencia a cargo de la bodega familiar que inició con la ayuda de su padre Mariano Madrid, en Jumilla, después de haber trabajado como periodista radiofónica por más de 20 años, y cómo fue ese giro tan radical en su vida profesional. Un cambio propiciado por la pasión por la enología, y el vínculo familiar tan fuerte de varias generaciones en el mundo del vino.

Actualmente, Rosana tiene su bodega enclavada en pleno corazón de Torre Pacheco, en la finca familiar de Los Triviños en Los Infiernos, un enclave muy concreto por su clima, muy cerca de Cartagena, del Mar Menor y de Murcia. Su padre y su abuelo ya elaboraban vino allí con la uva autóctona de lugar que es la meseguera, una uva blanca que se deja madurar al sol, dándole un aspecto muy particular al vino, por eso que se le denomina vino del dorado.

LAS CARAS DEL VINO - MADRID ROMERO / Víctor Soriano

Madrid Romero es una bodega que está muy orientada al enoturismo tan en auge hoy en día, y Rosana tiene un lugar muy acogedor para no solo visitar y conocer el entorno, sino también para vivir experiencias eno-gastronómicas.

LAS CARAS DEL VINO - MADRID ROMERO / Víctor Soriano

Al entraren la bodega hay tres cuadros de tres calasen expuestas en una gran pared negra, cosa que personalmente me llamó la atención. La explicación es bien sencilla, Rosana es hija pero también madre, y las calas son ella, su madre y su hija.

LAS CARAS DEL VINO - MADRID ROMERO / Víctor Soriano

El tinto un Monastrell-Syrah que representa a Rosana, un vino sencillo pero expresivo y de intensa personalidad; el blanco Sauvignon Blanc que representa a Mercedes Romero, su madre, un vino ligero y elegante, el cual me gustó especialmente, y el rosado, un Petit Verdot que representa la belleza delicada y femenina que representa a Martina Madrid, su hija.

LAS CARAS DEL VINO - MADRID ROMERO / Víctor Soriano

Otro de los motivos visuales más potentes de Rosana en su bodega es sin duda El Johnny de los Infiernos, también conocido como “El jefe”, y que es un vino homenaje al perro de su padre, compañero en mil batallas y aventuras, y que sin duda era alguien muy importante en la familia.

LAS CARAS DEL VINO - MADRID ROMERO / Víctor Soriano

Un vino con mucha personalidad y una de las mejores expresiones del terroir que define a esta bodega y que además ha sido el primer Petit Verdot rosado de la Región de Murcia.

LAS CARAS DEL VINO - MADRID ROMERO / Víctor Soriano

Rosana es claramente una mujer fuerte y emprendedora que ha sabido rescatar el antiguo legado familiar y reconvertirlo en un proyecto actual, de vanguardia, siendo una firme defensora, como su padre le inculcó, de que el buen vino crece de la tierra, que hay que cuidar todo el proceso al detalle y trabajar duro para conseguir resultados excelentes.