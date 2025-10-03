Las Caras del Vino: José María, Xenia, Nidia y Selene, de Bodegas Xenysel

Llegar a Xenysel supone atravesar muchas hectáreas de viñedos. Es una de esas bodegas que se encuentra atrapada entre viñedos por todas partes. Cuando llegué a la bodega me estaba esperando Selene, la responsable de Marketing y Comunicacion de la bodega, que además es una de las tres hijas de José María Martínez (Xenia, Nydia y Selene de ahí el nombre de Xenysel).

Bodegas Xenysel - José María, Xenia, Nidia y Selene / Víctor Soriano

José María es el fundador de la bodega y agricultor dedicado a la producción de uva desde que su abuelo empezó con un viñedo familiar de Monastrell en el Valle Hoya de Torres, en Jumilla, hasta el día de hoy en el que tienen más de 200 hectáreas dedicadas al cultivo de viñedos propios 100% ecológico, de las cuales 70 son de auténtico Pie Franco, produciendo ademas de la Monastrell, la reina del Valle , otras uvas como son Airén, Syrah, Garnacha, Moscatel y Chardonnay.

Mientras venían Xenia y Jose María, me fui con Selene a conocer La Cueva del Tío Amable, una historia de bandoleros bastante curiosa, donde pasaban cosas muy interesantes y que si un día vais a visitar la bodega, os contarán. Ademas hay un vino basado en esa leyenda y que os recomiendo.

Después del paseo ya nos juntamos con José María y Xenia, me enseñaron la bodega y la sala de catas, y aprovechamos para hacer las fotos de la entrevista, y charlar un rato sobre la historia de la bodega y por supuesto de vino.

Jose María pertenece a una familiar de agricultores que siempre se han dedicado al cultivo de vides para produccion de vino, y es sorprendente el conocimiento que tiene sobre la tierra y sobre agricultura. A mi me encanta el vino, pero también (y mucho) las plantas y la jardinería, y hablar sobre vides es más que interesante. Es todo mundo apasionante.

José María lleva toda una vida dedicado a producir uvas de la más alta calidad, y el proyecto de la bodega surgió con la idea de que sus hijas se hicieran cargo de ella y que juntas lanzaran un proyecto tan importante como este.

Los viñedos y la bodega Xenysel representa la quinta generación de una familia dedicada al cultivo de la vid, con una profunda conexión con la tierra y con su tradición, pero con un toque moderno y actual gracias a la incursión de la última generación en la bodega.

El proyecto de la bodega se inició en 2006 con una planta embotelladora, garantizando así la capacidad de abastecer adecuadamente el proceso de producción, y a día de hoy se está finalizando el proyecto de ampliación.

Después de dar un paseo por los viñedos que hay justo enfrente de la bodega, mientras hacíamos algunas fotos más para el reportaje, terminamos en una preciosa casa, que se encuentra justo al lado de la bodega, un rincón familiar lleno de recuerdos, donde estuvimos disfrutando del almuerzo que nos preparó May, la mujer de Jose María, y juntos, como si todos fuéramos una familia, estuvimos charlando un buen rato, sobre muchas cosas, ademas de la bodega, del huerto que tiene en la casa y por supuesto del futuro de las nuevas generaciones.

La verdad es que la unidad familiar se nota en cada uno de los momentos en los que estuve en Bodegas Xenysely la pasión por la uva y el respetopor el vino es claramente un legado que se mantiene en la nueva generación que ya está al frente de la bodega.