Las Caras del Vino: Javier, Ángel, Eric y Manuel - Bodega 5 Hormigas

Cuando me hablaron de 5 Hormigas, me dijeron que era un proyecto formado por varios amigos unidos por la pasión por el mundo del vino, y que decidieron emprender juntos con mucha ilusión y con muchas ganas de disfrutar del vino, haciendo pequeñas vinificaciones, en una parcela que habían arrendado en Yecla. Así nació la bodega 5 Hormigas y ellos son Manuel Cava, Eric Saucedo, Ángel Sánchez y Javier Llinares.

Javier, Ángel, Eric y Manuel - Bodega 5 Hormigas / Víctor Soriano

Habíamos quedado un sábado por la mañana cerca de casa, para ir juntos a la bodega. Durante el camino fuimos hablando de cuándo se conocieron y de cómo siendo de profesiones tan diferentes, habían terminado comprando un viñedo en el Paraje de los Gavilanes para producir de manera muy tradicional diferentes vinos, con una base sólida en el respeto por la uva y los procesos de vinificación naturales, manteniendo la esencia de la materia prima, como lo hacían los de antaño.

Este proyecto, que hoy es una bodega con una produccion aproximada de 10.000 botellas anuales, empezó desde lo más sencillo, como un reto muy personal, con las ganas de cultivar y producir su propio vino, siendo este un vino de parcela, es decir, que solo se produce con la uva que se cultiva en una parcela. A día de hoy tienen 3 zonas de vinificación, divididas en 4 parcelas donde elaboran sus 4 vinos: parcela Pino de las Águilas en Mula (Alcaraván), parcela La Vieja Encina en Yecla (Tocando el Suelo), parcela Pino del Olivo (Kiu) y parcela Poza con Alto (Premonición), ambas en Finca Gavilanes (Jumilla).

Al llegar a la bodega, estuvimos viendo cómo suelen hacer todo el proceso de recogida y guarda, y todo ese mundo maravilloso que se respira en torno al mundo del vino, pero yo lo que vi fue un grupo de amigos ,apasionados del vino, y que tenían un proyecto para poder vivirlo y disfrutarlo, y como yo también soy un disfrutón, empezamos a hacer un montón de fotos divertidas y a pasar un rato estupendo aprendiendo un poco más sobre vino y cómo no, disfrutando también de buena compañía.

El paraje donde empezamos y que es la bodega, ya era en sí un espacio natural fantástico para una sesión de fotos relajada y divertida, pero además contábamos con la ayuda de Donato, que es el hermano de Ángel, que ademas nos iba aportando más ideas para hacer fotos. La primera parte de la sesión fue genial.

Después nos trasladamos a la Finca Gavilanes, no sin antes parar en la Vieja Encina, un pequeño viñedo que hay al salir de la bodega y que está custodiado por una encina centenaria que vigila la buena marcha de las vides y que fue en 2015 donde empezó el proyecto 5H. Al llegar a la Finca, ubicada en una zona espectacular y que es donde tienen un viñedo de unas 10 hectáreas de Monastrell, llegamos al cortijo que han construido en medio de la finca, que lo han convertido en su cuartel general, un lugar de encuentro para futuras celebraciones y catas.

Con motivo de la sesión de fotos habían preparado un buen almuerzo con productos de la tierra y aprovechamos, entre foto y foto, para hacer una cata de cada uno de los vinos que producen.

Evidentemente no os voy a contar lo mucho que me gustaron, y el buen rato que pasamos hablando de vinos y de otras muchas cosas, pero si decir que a mí, especialmente me encantó su vino Premonición.

La curiosidad me llevó a preguntar por el origen del nombre de 5 hormigas, y fue cuando me contaron que todo partió de unas fotografías que hizo Manuel en la viña, de unas hormigas transportando una uva, y pensaron que encajaba perfectamente en su forma de entender el trabajo en equipo y así nació su primer vino, Tocando el Suelo en 2018.

5 añadas después he tenido el placer y la suerte de poder conocer personalmente a todos los integrantes del hormiguero, incluido a Donato, padre de Manuel y que es un auténtico experto del campo y del vino. Así que como no podría ser de otra manera, terminamos la mañana, haciendo buenas fotos para Las Caras del Vino, en buena compañía y disfrutando de buenos vinos.

Javier, Ángel, Eric, Manuel, Donato y Donato (padre) - Bodega 5 Hormigas / Víctor Soriano

