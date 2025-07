Los platos de la Región de Murcia que no te puedes perder este verano

Durante el verano, la Región brinda una oferta gastronómica fresca y muy sabrosa. Entre sus especialidades irreemplazables se encuentra el zarangollo, un salteado de verduras con huevo, la clásica ensalada murciana elaborada con tomate, cebolla y atún, y el caldero del Mar Menor, un arroz meloso cocinado con pescado. Para quienes prefieren la carne, el tradicional pastel de carne murciano es una elección que nunca falla. Y como broche dulce, no pueden faltar los famosos paparajotes: hojas de limonero rebozadas en masa y fritas, todo un manjar típico de la zona.

Sabores que definen el verano murciano

Cuando el calor aprieta en la Región de Murcia, la mejor forma de refrescar cuerpo y alma es a través de su cocina. Platos nacidos entre huertas generosas y costas saladas llenan las mesas durante todo el verano, dejando claro que la gastronomía aquí es mucho más que alimento: es parte de la identidad.

Comidas indispensables para disfrutar este verano en Murcia:

Ensalada murciana: frescura con historia.

Aunque muchos la sirvan como aperitivo, en días de fiesta como las Fiestas de Primavera o la Feria de Septiembre, esta ensalada ocupa el lugar protagonista. Conocida también como moje o mojete, combina ingredientes humildes pero llenos de sabor: tomate pelado, cebolleta, atún en conserva, aceitunas negras de cuquillo, huevo duro, aceite de oliva y un toque de sal.

Cada casa le da su giro personal, añadiendo o cambiando algún ingrediente, pero lo esencial permanece. Prepararla con antelación y dejarla enfriar en la nevera no solo mejora su sabor, también la hace perfecta para combatir el calor murciano.

Zarangollo: la huerta en la sartén.

Este salteado de calabacín, cebolla y huevo, a veces con patata, es una muestra sencilla pero deliciosa de cómo convertir productos frescos en algo reconfortante. Ideal como cena ligera o para compartir con pan recién hecho, el zarangollo captura el alma de la huerta murciana en cada bocado.

Caldero del Mar Menor: el sabor del mar cocinado a fuego lento.

El caldero es uno de los imprescindibles de la gastronomía cartagenera. / L. O.

Plato nacido a orillas del Mar Menor, donde los pescadores aprovechaban lo que el mar les daba: morralla, ñoras y pescado de roca. Con eso preparaban un caldo profundo que luego se convertía en arroz caldoso, potente y lleno de carácter. Hoy, es tradición servir el arroz, por un lado, y el pescado por otro, acompañado de una cucharada generosa de alioli. Aunque se disfruta todo el año, en verano, junto al mar, cobra un sentido especial.

Pastel de carne: crujiente por fuera, jugoso por dentro.

Una receta con historia que se ha ganado un lugar en cada celebración. Se trata de un hojaldre dorado que guarda en su interior una mezcla de carne especiada, chorizo y huevo. El contraste entre el exterior crujiente y el relleno sabroso lo convierte en uno de los bocados más queridos por locales y visitantes.

Paparajotes: dulzura con hoja de limonero.

Preparación de paparajotes. / Israel Sánchez

Probablemente el postre más curioso de la región. Una hoja de limonero se reboza en una masa suave, se fríe y se espolvorea con azúcar y canela. No se come la hoja, pero es la esencia que da al bocado ese aroma inconfundible. Es dulce, tradicional y sorprendente: todo en uno.

Michirones: cuchara en verano.

Aunque no parezca un plato estival, en Murcia no hay estación para negarse a unos buenos michirones. Este guiso de habas secas, con chorizo, tocino y hueso de jamón, es potente y sabroso, ideal para quienes no le temen al calor y buscan sabores intensos.

Marineras, marineros y bicicletas: la tapa con personalidad.

La marinera es casi un símbolo murciano: ensaladilla rusa servida sobre una rosquilla alargada y coronada con una anchoa. Pero hay más versiones. La bicicleta lleva solo la ensaladilla, sin la anchoa. El marinero cambia el pescado en salazón por un boquerón en vinagre. Diferencias sutiles, pero cada una tiene su público fiel.

Pulpo al horno: sencillez que impresiona.

Con solo un poco de sal y unas gotas de limón, el pulpo al horno logra un equilibrio perfecto entre sabor y textura. Cocinado con mimo, este plato demuestra que no hace falta complicarse para lograr algo memorable.

Arroz con costillejas: tradición para compartir

Muy parecido a una paella, pero con el sello murciano: costillejas de cerdo, verduras de temporada y arroz cocinados a fuego lento. Es el tipo de plato que une familias y llena mesas los domingos de verano.

Pierna asada: sabor del interior.

Más común en zonas del interior de la región, la pierna de cordero al horno, acompañada de patata, cebolla y tomate, es una receta que no necesita presentación. Rústica, sabrosa y contundente.

Pisto: colores y sabores de la huerta.

Una de las recetas más antiguas y versátiles. Con raíces que podrían remontarse a la cocina árabe, el pisto murciano es un sofrito de tomate, pimiento, cebolla y berenjena, al que a veces se le añaden huevos. Se sirve frío, en cazuelitas de barro, y siempre con pan a mano para no dejar ni rastro.

Una cocina que cuenta quiénes somos

Estos platos no son solo recetas: son la memoria viva de una tierra que cultiva, pesca, cocina y celebra con pasión. Si tienes la suerte de visitar Murcia este verano, no te vayas sin probar al menos uno de ellos. Porque aquí, comer también es conocer.

¿Y tú? ¿Cuál probarías primero?