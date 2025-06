Con vistas al mar y en un enclave único se encuentra un pequeño paraíso llamado Kinita Restaurant

Kinita Restaurant es un restaurante y beach club frente al mar ubicado entre Los Narejos y Santiago de la Ribera. Un rincón frente al mar escondido, alejado del ruido de los pueblos en el que se crea un entorno mágico con la brisa del Mar Menor.

Es un restaurante creado a orillas del mar con toda la influencia de este dentro del restaurante. Desde los platos hasta la decoración se basan en el mar, la playa y sus colores.

Un lugar donde desconectar y degustar platos de cocina fusión

La propuesta gastronómica de Kinita se basa en combinar la cocina tradicional mediterránea, basada en la calidad del producto, con la innovación culinaria. Su forma de crear es a través de la calidad, seleccionando solo los mejores productos, porque al fusionarlos, se crea una experiencia completamente nueva en la boca. Tras degustar los diferentes platos, se puede comprobar la intensidad de los sabores, junto con la brisa, el olor a mar y unas vistas increíbles te lleva a sentir una experiencia inigualable. De ahí que el eslogan de Kinita sea “Siente Kinita”.

Cuenta con una nueva carta fresca e innovadora para degustar junto con su selección de vinos. Sus cambios siguen su línea de cocina mediterránea fusión con recetas innovadoras a los platos típicos. Añadiendo de cara a verano platos más frescos y coloridos, los cuales potencian su sabor con cócteles como la sangría de cava especial de Kinita.

Kinita Restaurant ofrece cócteles como la sangría de cava especial de Kinita. / L. O.

Dentro de la propuesta gastronómica, Kinita cuenta con muchas opciones para celíacos e intolerantes. Sabemos lo que significa ser intolerante y queremos que todos puedan disfrutar de Kinita Restaurant sin disminuir la calidad de los productos y de la propuesta final. Por ello, contamos con platos adaptables para todo tipo de intolerantes y también con una carta especial vegana con variedad de entrantes, principales y helados veganos para chuparse los dedos.

Terrazas con vistas al mar

Kinita Restaurant cuenta con dos amplias terrazas cubiertas con sombra. Una de ellas dedicada a las comidas y cenas de su exquisita y renovada carta. Podrás degustar sabores frescos ideales para el verano como salmorejo, ensalada nerona o almejas al curry. O también su amplia selección de arroces, todos ellos elaborados con arroz de Calasparra y con una selección del producto muy cuidada. No faltará sabor en cada bocado. Entre sus especialidades destacan principalmente sus arroces, con especial mención al de bogavante, paletilla de cordero y gamba roja. Y no puede acabar la comida o cena sin el final más feliz: el postre. Cuentan con una amplia y deliciosa carta de postres, de elaboración propia y composición creativa. Desde que te lo sirven en el plato hasta que degustas sus matices, es una experiencia al completo. Como recomendación de sus postres, no puede faltar la torrija de pan brioche y el brownie con una sopa de chocolate blanco para los amantes del chocolate.

Kinita Restaurant cuenta con dos amplias terrazas cubiertas con sombra. / L. O.

Es de mencionar también su extensa carta de vinos para los amantes del vino, Riberas del Duero, La Rioja y DO de la Región de Murcia son algunos de los que puedes encontrar. Para Kinita Restaurant, todo marida mejor con un buen vino. Por ello cuentan durante el año de septiembre a mayo con cenas maridaje algunos jueves.

Desayuno, picoteo y beach club

Por otro lado, dedican su otra terraza sobre césped y frente al mar para el Chill out. Una zona desenfadada, donde poder desayunar por la mañana y tomar una copa por la tarde. Sus desayunos son la mejor forma de comenzar el día, con una amplia carta para todos los gustos. Que contiene tostadas variadas, yogures con diferentes frutas y muesli, su especial brioche con huevo poché o huevos revueltos con beicon. Además de tener tés del mundo y café de especialidad. Cuando entran las 12:00 de la mañana, entra también su carta de chill out hasta las 22:00 con una selección de picoteo, y bebidas para disfrutar desde las 12:00 hasta las 22:00 con copas, frapés o granizados. Además, tienen DJ de viernes a domingo de 16:00 a 22:00 para darle ambiente a la zona y poder relajarte escuchando la mejor música house.

Eventos y mucha diversión

Kinita es un lugar para celebrar la vida y darle el mejor sabor, porque cuando se disfrutan momentos con tus seres queridos y además se come de lujo, uno crea recuerdos para toda la vida.

Realizan eventos de todo tipo como bodas, comuniones y bautizos. Cada tipo de eventos dispone de menús adaptados y siempre podrán contar con una persona organizadora de eventos con la que asegurar que el evento salga justo como lo están pensando. Además, habilitan espacios tanto abiertos como cerrados para eventos de cumpleaños con posibilidad de decoración y menús especiales. O si simplemente se busca un lugar para comer en grupo, ellos proporcionan menús de grupo cerrados para facilitar esa comida.

También realizan brunch para centros deportivos o de negocios ofreciendo un espacio único con un menú brunch para disfrutar de yoga por la mañana, una reunión de empresa o una exposición de venta.

Consulta la carta completa de Kinita