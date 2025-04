Las Caras del Vino: Elena Pacheco - Bodegas Viña Elena

Bodegas Viña Elena se encuentra en la carretera N344 en dirección a Jumilla. Habíamos quedado por la tarde y cuando llegué, estaba esperándome Magdalena, Responsable de Comunicación de la Bodega, con quien había visto todo el tema de la sesión de fotos, y enseguida llegó Elena.

ELENA PACHECO - VIÑA ELENA / Víctor Soriano

Antes de ir, ya había hablado con varias personas sobre Elena y había “bicheado” en internet para recopilar información de la bodega y de ella, como estoy haciendo con cada una de las personas a las que estoy retratando para mi proyecto fotográfico Las Caras del Vino. Es cierto que ya me habían comentado que Elena era una persona maravillosa y muy cercana, pero no me lo esperaba tanto.

Como en todas las sesiones, no llevo un plan de acción, me gusta conversar con la persona a la que voy a retratar, escuchar su historia, sus comienzos, cómo llegó a este mundo tan apasionante del vino y observar el lugar donde nos encontramos.

ELENA PACHECO - VIÑA ELENA / Víctor Soriano

Elena me estuvo contando la historia de su familia, empezando por su abuelo Francisco que fue quien empezó a vender el vino sobrante de lo que cosechaban en la hacienda familiar, a todos aquellos que viajaban de la huerta de Murcia hacia Jumilla. Así empezó el negocio del vino y posteriormente fue su padre el que se hizo cargo convirtiendo todo aquello en una próspera bodega, además de dedicarse a la ganadería y la agricultura.

Estuvimos hablando de cuando correteaba por los toneles de la casa y lo bien que se lo pasaba con su padre entre las viñas, ya que era su campo de juego. Aunque ella en principio iba para economista, el destino hizo que, siendo la pequeña de cuatro hermanas, su padre confiara en ella para hacerse cargo de la bodega, y así fue, hasta el día de hoy, junto con su hermana Emi.

ELENA PACHECO - VIÑA ELENA / Víctor Soriano

Elena es una mujer luchadora, que se ha hecho a sí misma, y que ha sido capaz de luchar por mantener las tradiciones de la tierra y hacerlas convivir con la modernidad y los momentos de cambio que estamos viviendo. De su abuelo heredó el amor y la pasión por la uva monastrell, y la ilusión por elaborar vinos.

Una uva que durante tanto tiempo ha sido denostada y considerada inferior a otras uvas, y que ella, con el tiempo y la paciencia suficiente ha sido capaz de recuperar como parte del legado, respetando el método tradicional del cultivo y la elaboración, cosa que podemos ver, probar y sentir en su más íntimo proyecto: Bruma, una serie de vinos parcelarios de la D.O. Jumilla.

ELENA PACHECO - VIÑA ELENA / Víctor Soriano

Estuvimos dando un paseo por el paraje que hay muy cerca de la bodega, en el Estrecho Marín, donde están las cepas viejas de Monastrell. Allí pude sentir la conexión que tiene con la tierra, al hablar de su familia, de sus comienzos, de las tradiciones, del legado de su abuelo, del esfuerzo y sacrificio que ha supuesto conseguir llegar aquí y emocionarse hasta llegar a romper a llorar, mientras sostenía entre sus manos las hojas de las cepas al tiempo que el aire del paraje acariciaba su pelo. Emoción en estado puro.

ELENA PACHECO - VIÑA ELENA / Víctor Soriano

En la bodega, me estuvo enseñando La Casa de los Abuelos, un proyecto enológico que aúna vino y gastronomía, donde se han preocupado de rescatar todo lo que era la antigua casa de sus abuelos, respetando al máximo los espacios, los materiales y dotándolo de las comodidades necesarias para poder pasar una velada entre toneles, vinos viejos y olores, que te transportan sin duda al pasado más nostálgico.

ELENA PACHECO - VIÑA ELENA / Víctor Soriano

En mi empeño por ver rincones apartados, estuvimos también en la zona de los depósitos de hormigón que construyó su padre, un lugar sombrío por donde parece que no han pasado los años, y con un olor intenso a vino, a bodega antigua, donde se conserva la vendimia de los vinos del Paraje Marín.

ELENA PACHECO - VIÑA ELENA / Víctor Soriano

Así fue mi visita a Bodegas Viña Elena, y el tiempo que pasé con Elena para poder retratarla de una forma sencilla, sincera y honesta, para Las Caras del Vino.

