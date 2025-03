Tres regiones, tres grandes vinos

El vino es historia, paisaje y carácter. En marzo, recorremos tres regiones vinícolas de gran personalidad a través de una selección que destaca por su autenticidad y calidad. Desde la singularidad del Empordà hasta la elegancia de Terra Alta y la versatilidad de Navarra, cada copa nos transporta al origen de su esencia.

Detrás de estos vinos hay bodegas con identidad propia, que trabajan con esmero para preservar la tipicidad de sus tierras. En esta selección de vinos Casa Gourmet , descubrimos tres tintos con un sello inconfundible: Coma Fredosa 2015 (DO Empordà), Vinerel·les 2020 (DO Terra Alta) e Inurrieta Cuatrocientos 2021 (DO Navarra).

Coma Fredosa 2015: esencia del Empordà en una copa

Enclavado en Colera, un rincón privilegiado del Empordà donde el Mediterráneo acaricia la tierra, el Celler Hugas de Batlle elabora vinos que capturan la esencia de su paisaje. Entre ellos destaca Coma Fredosa 2015, un tinto vibrante que encarna la elegancia y la mineralidad de la región.

Elaborado con garnacha, cabernet sauvignon y un toque de cariñena, este vino exhibe un intenso color rojo profundo. En nariz, despliega aromas de grosellas y cerezas maduras, envueltas en sutiles notas especiadas que aportan complejidad. En boca, su frescura y equilibrio resaltan, con taninos pulidos que le confieren una estructura firme pero sedosa. Criado durante 10 meses en barricas de roble francés, Coma Fredosa 2015 es ideal para acompañar carnes asadas, embutidos y quesos curados.

El Celler Hugas de Batlle, fundado en 2002, es una bodega familiar comprometida con la viticultura tradicional. Sus viñedos en terrazas miran al mar y se nutren de la brisa marina y los suelos de pizarra, dando lugar a vinos de gran frescura y mineralidad.

Coma Fredosa 2015 / Casa Gourmet

Vinerel·les 2020: garnacha peluda de producción limitada

Desde el corazón de la DO Terra Alta, Altavins Viticultors presenta Vinerel·les 2020, un monovarietal de garnacha peluda que resalta la esencia más pura de esta variedad autóctona. Con una elaboración meticulosa y una producción limitada, este vino refleja el respeto por la tradición y la singularidad del terruño.

De color rojo brillante con matices violáceos, Vinerel·les 2020 ofrece una nariz vibrante con aromas de frambuesas, moras y arándanos, complementados con notas florales y herbáceas. En boca, su textura sedosa y taninos suaves se equilibran con una acidez refrescante, culminando en un final largo y armonioso. La cosecha 2020 fue galardonada con una medalla de plata en los Decanter World Wine Awards 2023 y premiada por su innovador diseño de etiqueta en los premios Vinari 2024.

Altavins Viticultors, fundada en 2001, es una bodega que apuesta por la sostenibilidad y el respeto al terroir. Con una producción de carácter mediterráneo, ha sabido posicionarse como un referente de la DO Terra Alta.

Vinerel·les 2020 / Casa Gourmet

Inurrieta Cuatrocientos 2021: la elegancia de Navarra

La DO Navarra es sinónimo de vinos modernos y expresivos, e Inurrieta Cuatrocientos 2021 es una prueba de ello. Este tinto crianza, elaborado con cabernet sauvignon, merlot y otras variedades, captura la esencia de la región con su equilibrio entre fruta y estructura.

Su color rojo profundo y brillante anticipa una nariz intensa con notas de moras, ciruelas, especias y un sutil toque de regaliz. En boca, su acidez refrescante y taninos bien integrados crean una sensación envolvente, con un final largo y persistente. La bodega Inurrieta, ubicada en la ribera de Navarra, combina tradición e innovación para elaborar vinos que transmiten el alma de su terruño.

Perfecto para maridar con carnes rojas a la parrilla, estofados o caza, Inurrieta Cuatrocientos 2021 es un vino versátil que se adapta a cualquier ocasión y tiene capacidad de guarda.

Inurrieta Cuatrocientos 2021 / Casa Gourmet

Casa Gourmet: más que un club de vinos

Casa Gourmet no es solo una tienda online de vinos exclusivos y productos gastronómicos del grupo de medios de comunicación Prensa Ibérica, sino un punto de encuentro para los amantes de la excelencia. Sus clientes pueden adquirir esta selección de seis botellas o recibirla sin costes de envío tras darse de alta en su Club de Vinos.