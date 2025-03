Una de las primeras personas a las que llamé cuando terminé de madurar la idea del proyecto fotográfico “Las Caras del Vino” fue a Pedro. Le comenté la idea original y su respuesta fue la mejor que podía esperar: me parece un proyecto fantástico, Víctor, y cuenta conmigo para lo que necesites. Estuvimos hablando para vernos, y así poder conversar y hacer el reportaje fotográfico de él y de sus vinos DeNariz.

A Pedro lo conocí hace ya unos cuantos años cuando trabajaba como sumiller, en una de esas comidas familiares que solíamos tener con mi suegro Jose Luis. Posteriormente, nuestros caminos se han ido cruzando en diferentes ocasiones, hemos hablado muchas veces, pero nunca había tenido la ocasión de sentarme junto a él, los dos solos, para hablar tranquilamente.

Pedro Martínez - DeNariz / Víctor Soriano

Después de darle un par de vueltas, decidimos vernos en la bodega de la Casa de la Tercia, un palacete reconvertido en la Escuela del Vino de Cehegín, un espacio dedicado a la enología, gastronomía, arte y cultura, que me pareció el marco perfecto donde hacer las fotografías para Las Caras del Vino.

Pedro Martínez - DeNariz / Víctor Soriano

Allí quedamos y lo primero de todo me enseño el espacio, me habló del proyecto de la Escuela del Vino, cómo surgió la idea de crear un espacio tan particular, proyecto en el cual el participó activamente y que está, en parte, basado en su libro “A, e, i, o, u del vino”, una obra escrita para transmitir conocimientos sobre el vino con pasión, entusiasmo y de manera fácil y sencilla, que supone una estupenda guía de iniciación al fascinante mundo del vino. Lo sé porque yo tengo uno en casa.

Pedro Martínez - DeNariz / Víctor Soriano

Estuvimos charlando sobre sus comienzos y cómo una beca que obtuvo para estudiar en Lyon y Carcasona, le permitió descubrir su facilidad para la apreciación sensorial. Ahí fue cuando decidió dedicarse al mundo del vino y de la gastronomía. También hablamos de cuando formó parte del equipo de dos Grandes, como Ferrán Adrià (EL Bulli) y Juan Mari Arzak (Arzak) y por supuesto de como llegó a ser sumiller.

Pedro Martínez - DeNariz / Víctor Soriano

También me estuvo contando cosas sobre el programa de televisión “el Rincón del Sumiller”, recordando buenos y añorados tiempos de juventud, lo mucho que ha ido evolucionando como persona y sobre todo estuvimos hablando de cómo desde que empezó en este fascinante mundo del vino ha ido madurando su idea que siempre ha tenido de crear un proyecto tan personal como DeNariz.

Pedro Martínez - DeNariz / Víctor Soriano

Hablar con Pedro es hablar de Cehegín y de Monastrell, es hablar de olores, de sensaciones, de emociones, es hablar de Nariz de Oro, una cata a ciegas en copa negra, donde todo se reduce a describir con precisión las virtudes y defectos del vino con solo olerlo. Hablar con Pedro es hablar de toda una vida dedicada al mundo del vino y de la gastronomía de la Región de Murcia, es hablar de la pasión absoluta por un proyecto, por un sueño, hasta el punto de sacrificarlo todo, y ver la satisfacción en su rostro de haberlo conseguido.

Pedro Martínez - DeNariz / Víctor Soriano

Pedro es una persona honesta, amable y sencilla, que emana vino por todos los poros de su cuerpo. Quedamos para hacer unas fotografías y estuvimos toda la mañana hablando de vino, de cepas, de olores, de suelos, de gastronomía y por supuesto probando varios vinos que trajo de su bodega De Nariz, junto con unas almendras que había cosechado su padre y tostado su madre, y que estaban tan buenas como los vinos.

Pedro Martínez - DeNariz / Víctor Soriano

Tener la oportunidad de charlar y fotografiar a alguien como Pedro Martínez, poder escuchar tantas cosas sobre el mundo del vino y la gastronomía de nuestra Región de Murcia, es todo un privilegio y sin duda, esta es la razón por la que decidí realizar mi proyecto fotográfico “las Caras del Vino”, para poder disfrutarlo y compartirlo.

Más Caras del Vino