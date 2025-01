Garnachas premium, tres expresiones para una misma variedad

Las garnachas de diferentes denominaciones de origen españolas, como Campo de Borja, Priorat y Rioja, tienen diferencias notables debido a la influencia del clima, el suelo y las técnicas de vinificación propias de cada región.

El clima de Campo de Borja permite una maduración completa de la uva. Las garnachas tienden a ser más afrutadas y generosas, con una intensidad de sabor que destaca por sus notas de frutas rojas y negras maduras, como moras y ciruelas.

En el Priorat, los suelos pizarrosos y calizos aportan a los vinos una mineralidad característica. Los viñedos están en laderas empinadas, lo que reduce la producción, pero mejora la concentración.

Cada región ofrece una interpretación distinta de la garnacha, desde la expresividad de la fruta de Campo de Borja, pasando por la potencia del Priorat, hasta la elegancia de Rioja



Por eso, las garnachas del Priorat son más robustas, complejas y potentes, con una estructura que permite a los vinos envejecer muy bien. En Rioja, sin embargo, las garnachas suelen ser más frescas y ligeras, por ello sus vinos tienden a ser más suaves y elegantes, con taninos moderados.

Casa Gourmet te descubre en su selección de vinos de enero de 2025 tres vinos premium con garnachas de estas tres denominaciones de origen para que aprecies sus cualidades y diferencias.

Borsao Tres Picos 2021, máxima expresión de la fruta

Según el crítico James Suckling, que otorga 91 puntos a este vino, Borsao Tres Picos tiene una garnacha jugosa y expresiva.

Los viñedos de Bodegas Borsao están situados a una altitud de entre 600 y 700 metros sobre el nivel del mar, y tienen de 35 a 60 años de edad. Tanto el microclima, debido a la omnipresencia del macizo del Moncayo, como los suelos de la zona, enriquecen los matices de la garnacha.

Borsao Tres Picos 2021 / Casa Gourmet

En boca, Borsao Tres Picos 2021, es un vino que evoca sensaciones de mora y ciruela, con un tanino dulce y sedoso. Recomendamos maridarlo con guisos de carne, embutidos ibéricos y migas.

Mas d’en Compte 2017, potente y con capacidad de guarda

Este es un vino potente, corpulento pero también ágil y agradable gracias a su frescor, que seguro debe a la mineralidad de los suelos del Priorat. Tiene una textura sedosa y una fruta madura, llena de sol y de energía. Con un coupage de cariñena, garnacha y cabernet sauvignon, Mas d'en Compte es un tinto seductor, serio, intenso y jugoso que en su añada 2009 consiguió 96 puntos Parker.

Mas d'en Compte 2017 / Casa Gourmet

Con unos orígenes que se remontan a 1814 y siete generaciones a sus espaldas, los creadores de Mas d’en Compte, Celler Cal Pla, cuentan con unos viñedos privilegiados, cepas viejas o muy viejas, entre las que destaca un valioso viñedo de más de cien años de edad.

Este vino tiene una crianza de 14 meses en barricas de roble francés. Es jugoso y expresivo, con una entrada en boca potente y carnosa. Un priorat preciso y persistente, con una gran capacidad de guarda. Ideal para tomar con cordero asado, carnes a la piedra, buey y ternera con setas.

Izadi Larrosa Negra 2021, frescura y elegancia de cepas viejas

Este monovarietal de garnacha de Rioja expresa toda la frescura y carácter de sus cepas viejas. Su crianza en barrica de roble americano y francés le aporta unos ricos toques especiados. Es fabuloso para maridar con embutidos ibéricos, carnes rojas y los arroces de verduras.

Para The Wine Advocate (tiene 91 puntos Parker), este es un vino “jugoso y con cuerpo. Hedonista, pleno y exótico”. Según el crítico James Suckling (92 puntos) es un tinto “sabroso y suculento. Deliciosamente bebible, largo y ágil”.

Izadi Larrosa tinto 2021 / Casa Gourmet

La bodega Izadi nació en 1987 en Villabuena de Álava. Es el embrión del grupo Artevino, un proyecto que actualmente está formado también por Finca Villacreces (en la DO Ribera del Duero), Vetus (en la DO Toro y la DO Rueda) y Orben (en la DOCa Rioja).

