En el dinámico y competitivo mundo del sector HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías), destacar no es tarea fácil. Sin embargo, la marca murciana de zumos Juver ha logrado no solo sobresalir, sino también consolidarse como líder indiscutible, capturando el 15,5% de la cuota de mercado según la base de Hostelería de Nielsen y con un crecimiento destacable del 33,9%. Esta hazaña no es casualidad, sino el resultado de una estrategia bien orquestada y un compromiso constante con la calidad y la innovación.

Gracias a esta estrategia Juver ha establecido una fuerte presencia en siete de las diez principales cadenas hoteleras a nivel nacional, incluyendo gigantes de la hospitalidad como Meliá Hotels, Hoteles RIU e Iberostar. Esta amplia distribución le permite llegar a una clientela diversa y exigente, asegurando que los huéspedes de estos prestigiosos hoteles puedan disfrutar de zumos frescos y de alta calidad durante su estancia. Cifras que hablan por sí solas En términos de facturación, Juver ha alcanzado los 27,2 millones de euros, con una tendencia al alza del 9,7%. Este crecimiento no solo refleja la popularidad de la marca, sino también su capacidad para satisfacer las demandas del mercado. En términos de volumen, Juver distribuye aproximadamente 29,2 millones de litros de producto, consolidándose como la marca número uno de zumos en hostelería. Liderazgo en el formato botellín Según los datos de Nielsen Hostelería (en los datos del ultimo trimestre del año 2023), Juver lidera el canal de hostelería con el Botellín de Juver Selección, el formato por excelencia, alcanzando una impresionante cuota de mercado del 23,1%. Esta preferencia del mercado reafirma la confianza de los consumidores en la calidad de Juver, estando presente en más de 50.000 establecimientos, demostrando su capacidad para innovar y adaptarse a las preferencias cambiantes de los consumidores. Muestra de ello, es el lanzamiento de Juver Limonada en formato botellín, hecho solo con limones de Murcia, poniendo en énfasis nuestros orígenes y que atiende nuevos momentos de consumo. Apoyo a la hostelería con ‘I love bares’ En un esfuerzo continuo por apoyar al sector hostelero y como agradecimiento por la confianza depositada en Juver, esta compañía pone de nuevo en marcha la campaña ‘I Love Bares’, ahora en su cuarta edición. Esta iniciativa no solo premia a hosteleros y consumidores, sino que también tiene como objetivo revitalizar el sector. En esta promoción, Juver sortea 2.000 desayunos, reforzando su compromiso con la hostelería y ofreciendo una experiencia agradable y memorable a los consumidores. Más información sobre esta campaña puede encontrarse en Desayuna con Juver. Reconociendo el talento profesional Juver Selección también se destaca por su compromiso con el reconocimiento y la valoración de los profesionales del sector. La marca participa activamente en eventos como el Concurso Camarero del Año y Cocinero del Año, donde Juver Selección juega un papel protagonista. Los participantes utilizan productos de Juver, destacando la versatilidad y calidad de la marca. Historia de éxito de más de 60 años Con más de seis décadas de historia, Juver ha mantenido una sólida presencia en el sector HORECA. En 2011, la compañía estableció un plan estratégico trianual para abordar de manera especializada los diversos subcanales de este sector, incluyendo Bareca, Colectividades, Vending y Hoteles. Esta estrategia ha permitido a Juver proporcionar recursos específicos adaptados a las necesidades de cada subcanal, fortaleciendo su posición como líder del mercado. Compromiso con la excelencia El éxito de Juver no sería posible sin el apoyo de su equipo y la confianza de sus clientes. La marca se enorgullece de ser líder en Horeca con Juver Selección, un producto estrella que refleja la dedicación y el esfuerzo continuo por ofrecer lo mejor. Este logro es un testimonio del compromiso de Juver con la excelencia y su capacidad para mantenerse relevante y competitiva en un mercado en constante evolución. En definitiva, Juver ha demostrado ser una marca versátil y confiable en el sector HORECA, capturando la preferencia de hoteles, restaurantes y cafeterías con su amplia gama de productos de alta calidad. Su liderazgo en el mercado, estrategias innovadoras y campañas de apoyo al sector hostelero la posicionan como un referente indiscutible en la industria de los zumos.