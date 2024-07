¿Hay mucha competencia en el mercado en este sentido?

Sí, sí que hay bastante competencia en el mercado. Lo que no hay es un partner que aglutine todas las necesidades digitalizadoras y no digitalizadoras como tiene Makro.

El cliente que viene a nuestra tienda, no solo va a poder abastecerse de un gran surtido de productos de alimentación y de no alimentación, sino que también puede irse con una presencia online ya creada o una herramienta de reservas. Somos los únicos que ofrecemos este servicio 360.

¿Qué valor añadido y ventajas competitivas aporta Makro?

En Makro somos un partner estratégico para los hosteleros gracias a nuestra amplia variedad de soluciones digitales, a un coste muy competitivo y adaptadas a las necesidades reales de la hostelería y de cada cliente, pues en Makro entendemos que cada negocio es único.

Una de las principales barreras para la digitalización en restaurantes, bares y cafeterías es, además de la falta de presupuesto, la de una formación adecuada. En este sentido, desde Makro concertamos visitas a los locales de nuestros clientes para mostrarles los beneficios de las soluciones digitales Dish, con casos prácticos y reales de éxito. También realizamos talleres mensuales en nuestros centros, llamados “Desayunos Digitales”, en los que explicamos en qué consisten nuestras soluciones digitales y cómo pueden ayudarles en su crecimiento y rentabilidad.

Las soluciones digitales Dish de Makro están diseñadas para integrarse perfectamente con los sistemas existentes de un restaurante. Son intuitivas y fáciles de usar, lo que reduce la curva de aprendizaje para el personal del restaurante y mejora la experiencia del cliente. Además, ofrecemos seguimiento y soporte continuo a nuestros clientes para asegurarnos de que puedan resolver cualquier problema rápidamente. Todo esto nos permiten destacar en el mercado y ofrecer un valor excepcional a nuestros clientes hosteleros.

¿Hasta qué punto es necesaria la adaptación digital del hostelero? ¿Es posible hoy por hoy un negocio analógico?

Un negocio analógico es posible, sin embargo, no es nada recomendable. En el mundo digital actual, no tener presencia digital o no ayudarse de este tipo de soluciones presenta desafíos y dificultades a la hora competir con empresas que sí han adoptado estas tecnologías para mejorar su eficiencia y llegar a un público más amplio. Un negocio analógico puede no ser capaz de satisfacer las expectativas del cliente actual que demanda rapidez, comodidad y, cada vez más, interactuar mediante canales digitales.

¿Qué herramienta consideras más importante?

No hay una herramienta más importante que otra, ya que cada una juega un papel según lo que se busque y necesite. Por ejemplo, para un local de comida rápida posiblemente sea más importante la presencia online -como una página web- y un sistema de recogida y/o envío de pedidos que una herramienta de reservas. Al final, lo que hacemos los Gestores de Ventas Digitales en Makro es escuchar al cliente, analizar qué tipo de negocio tiene y, a partir de ahí, proponerle una estrategia de éxito para su digitalización en base a nuestras soluciones digitales.