Pastel & Co (léase ‘pastelico’) es un local desnudo, minimalista. En su interior solo hay un mostrador, un horno y un chico de sonrisa enorme vestido con camiseta blanca. Es Jesús Campillo, murciano enamorado de su tierra y por extensión, de sus pasteles de carne. Tras el mostrador y con esa camiseta parece un 'pizzaiolo' de pasteles murcianos. No hay pósters que decoren el ladrillo visto de las paredes, no hay mesas, no hay terraza. Sólo hay 'pastelicos' y la sonrisa de Jesús evangelizando Barcelona murcianamente, a golpe de picadillo cristiano de carne de ternera enriquecida con chorizo y huevo duro. Es una mezcla con sabor a siglos masticados -perfumada con clavo y laurel- que terminará siendo horneada sobre una base de masa 'brisé'e o brisa elaborada con manteca marrana y bajo una tapa de hojaldre, un mar ondulado de olas crujientes y doradas. Ñam.

Los pasteles de carne son monumentos masticables. Elaboraciones nacidas en la Edad Media con orígenes en China, traídas y arabizadas a través de la ruta de la seda. A estos bocados de historia se enfrenta nuestro paladar actual. Un privilegio, vamos. Su triunfo es tan gustoso como pragmático, tienen una mordida carnosa y carnal. La ausencia de sofrito y tomate les confieren una personalidad singular, diferenciada de la empanada gallega o de las empanadillas fritas. Son pasteles, es otra cosa, vale mucho la pena acercarse y probar. Atención, esto no es un bar ni un restaurante, son pasteles para llevar. Es un manjar económico y elaborado con ingredientes humildes. No necesita que se le añada ni caviar, ni ostras ni 'fuá'. Se bastan con la carne y el chorizo, aunque existe también una versión enriquecida con carrillera y otra que incorpora sesos. Ambos elementos son una manera de introducir jugosidad a través del colágeno que habita las mejillas o la untuosa presencia del seso en una proporción que es reducida pero perfectamente apreciable. Son lo más, te lo juro, otro nivel. Mordiscos inolvidables. Es una comida nacida para ser transportada, apta para llevar al curro, a la huerta. Pragmatismo puro, tampoco requieren ser calentados para disfrutar. “Nosotros los servimos calenticos, los elaboramos cada día porque no soporto que no tengan la máxima calidad que les podamos dar. Eso sí, si pasado un tiempo los quieres calentar en casa, la forma correcta cuando son pocos es hacerlo es sobre una sartén a fuego mínimo. Sin quitarlos de la bandeja metálica donde vienen. Si son más de un par, en el horno, siempre lo más suave posible. Cuanto más tardes en calentarlo, mejor te quedará”. Creu Coberta, 116. Barcelona Tf: 682.34.49.68 Pastelico clásico: 4,5 € Pastelico especial con 'galta' o con sesos: 5,5 €