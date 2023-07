En toda España, la festividad de Santa Marta, Patrona de la Hostelería, es una ocasión para honrar y reconocer la importancia de este sector vital para la economía y la cultura del país. Específicamente en la Región de Murcia, esta celebración cobra aún mayor significado este año, ya que el sector ha logrado prácticamente volver a la normalidad tras los desafíos sin precedentes que trajo consigo el final de la pandemia.

Tras largos meses de restricciones y limitaciones debido a la crisis sanitaria, la hostelería murciana se ha recuperado progresivamente y ha vuelto a recibir con entusiasmo a locales y turistas. Sin embargo, no todo ha sido fácil para los empresarios del sector, ya que uno de los problemas que enfrentan es la escasez de profesionales capacitados.

Durante la pandemia, muchos trabajadores de la hostelería se vieron obligados a cambiar de sector o buscar nuevas oportunidades laborales debido a las dificultades económicas y la incertidumbre del momento. Ahora, con la reactivación de la industria, la demanda de personal cualificado ha aumentado, generando un reto para los empresarios a la hora de encontrar profesionales con la experiencia y habilidades necesarias para brindar un servicio de calidad.

A pesar de este desafío, el turismo gastronómico se ha convertido en un factor clave para impulsar la gastronomía en la Región de Murcia, especialmente en las zonas costeras. Los viajeros, tanto nacionales como internacionales, buscan experiencias culinarias auténticas y diversas, y esta región ofrece una riqueza gastronómica única con sus platos tradicionales y productos locales de calidad.

El futuro del sector hostelero y turístico en la Región de Murcia se presenta prometedor. Con el impulso del turismo gastronómico y el regreso de la normalidad, se espera que la industria continúe creciendo y aportando beneficios a la economía local. Sin embargo, es fundamental abordar el desafío de la falta de personal capacitado, incentivando la formación y el desarrollo de habilidades en el ámbito hostelero para asegurar una oferta de servicios de alta calidad.

En resumen, la celebración de Santa Marta, Patrona de la Hostelería, no solo es una muestra de gratitud y reconocimiento a los profesionales del sector, sino también una oportunidad para reflexionar sobre los retos y oportunidades que enfrenta la hostelería en la Región de Murcia y en toda España. Con determinación y enfoque en la excelencia del servicio, el futuro del sector se presenta lleno de posibilidades y contribuciones significativas al desarrollo económico y cultural del país.

¿Por qué es Santa Marta la patrona de la hostelería?

La devoción a Santa Marta es una veneración muy popular y es de todos conocido que es Santa Marta, la patrona del sector hostelero, pero seguro que no todos conocen el por qué.

Sepamos de manera muy resumida el origen de su patronazgo. Sin duda una de las escenas más conocidas del Evangelio sucedió un día en que Jesús llegó a Betania con sus 12 apóstoles y las santas mujeres. Marta corría de allá para acá preparando los alimentos, arreglando las habitaciones, llevando refrescos para los sedientos viajeros. Jesús como siempre, aprovechando aquellos instantes de descanso, se dedicó a dar sabias instrucciones a sus discípulos.

De pronto Marta se detuvo un poco en sus faenas y acercándose a Jesús le dijo con toda confianza: «Señor, ¿cómo te parece que mi hermana me haya dejado a mí sola con todo el oficio de la casa? Por qué no le dices que me ayude un poco en esta tarea?». Y Jesús con una suave sonrisa y tono bondadoso le responde: «Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas. Sólo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, la que no le será quitada».

Marta entendió la lección y arremangándose el delantal, se sentó también allí en el suelo para escuchar las lecciones. Su nombre tiene un significado claro: «jefa del hogar».

Volviendo al Evangelio, «Darás de beber al sediento, de comer al hambriento y posada al peregrino», un precepto que lleva acompañando a los profesionales de la hostelería desde hace milenios, desde que Santa Marta se ganase la admiración de Jesús, tal y cómo cuenta la leyenda, para convertirse en la patrona de la hostelería.

Además, Santa Marta es patrona de localidades como Los Molares y La Algaba, en Sevilla; Villajoyosa, en Alicante; Martos, en Jaén; Ortigueira, en La Coruña o Santa Marta de Los Barros, en Badajoz.