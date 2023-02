Si en las últimas semanas, al pasar por la calle Luis Braille de Murcia (la calle que une la calle Santa Teresa y la ‘Casa de los 9 pisos‘) has podido ver una enorme cola, en algunos casos de más de un centenar de personas, incluso a altas horas de la noche, y no te has atrevido a preguntar qué buscaban, la respuesta es Ramen, una sopa japonesa que está causando furor.

